Polska

"Rodzaj uzurpacji władzy". Rzecznik rządu o propozycji prezydenta

Karol Nawrocki
SAFE mimo weta prezydenta. Stracą służby mundurowe inne niż wojsko
Źródło: TVN24
Nie ma żadnych pieniędzy zaproponowanych w tej ustawie - ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka. Komentował kontrpropozycję prezydenta w sprawie SAFE. Powiedział też, czy rząd zajmie się prezydenckim projektem ustawy.

Rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował w sobotę projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Ocenił, że to "program prezydencki zero złotych".

- Jest dziwna ustawa, która tworzy nową biurokrację i jest rodzajem uzurpacji władzy przez prezydenta. Nie ma żadnych pieniędzy zaproponowanych w tej ustawie - dokładnie zero złotych. Program prezydencki zero złotych. I jest, czy była, jakaś mglista zapowiedź Adama Glapińskiego, że będzie jakiś zysk. W piśmie do premiera prezes Glapiński napisał, że w ostatnich latach skumulowana strata NBP wynosi 100 miliardów złotych. To oznacza, że nie planuje zysku na przyszły rok - powiedział Adam Szłapka.

"Ta ustawa jest o niczym"

Rzecznik zadeklarował, że jeśli taki zysk by się pojawił, to rząd jest zainteresowany tym, żeby go wykorzystać.

- Natomiast na to są odpowiednie przepisy. Jest ustawa o Narodowym Banku Polskim, która precyzyjnie opisuje, co się dzieje w przypadku, gdy NBP wypracuje zysk. Pięć procent pozostaje w Narodowym Banku Polskim jako rezerwa, 95 procent jest przekazywanych do budżetu. I oczywiście rząd gwarantuje, że te pieniądze będą przeznaczone na bezpieczeństwo i na zdrowie Polaków - wyjaśnił Adam Szłapka.

Zapytany, czy rząd będzie w ogóle zajmował się propozycją prezydenta, Szłapka powiedział: "Myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo ta ustawa jest o niczym - zero złotych".

Nawrocki zawetował ustawę o SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Ocenił, że uderza ona "w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne". W piątek informacja o zawetowaniu ustawy, wraz z uzasadnieniem, pojawiła się na stronach kancelarii prezydenta.

Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Wcześniej prezydent przedstawił wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim, jak to nazwali, "Polski SAFE 0 procent". W Sejmie złożony został dotyczący jej projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Zakłada on utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE. Zgodnie z uchwałą ws. programu Polska Zbrojna pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

