Profesor Rychard w "Kropce nad i": to nie będzie PiS z ludzką twarzą

Akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi. Chodzi o okres, gdy był wiceministrem sprawiedliwości Źródło: TVN24

Politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego dr Anna Materska-Sosnowska i socjolog z Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzej Rychard rozmawiali w środę w "Kropce nad i" o zbliżającej się konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. W stolicy województwa śląskiego w dniach 24-25 października politycy tej partii będą mówić m.in. o "reformie" władzy sądowniczej w Polsce.

Jednym z mówców będzie poseł PiS Michał Woś, w sprawie którego prokuratura sporządziła akt oskarżenia. Zarzuca mu się przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w sprawie zakupu systemu Pegasus, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości.

Materska-Sosnowska o "starej metodzie PiS-u"

Według dr Materskiej-Sosnowskiej, Woś będzie mówił o tym, iż po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych PiS-u niektórzy sędziowie zostaną "wydaleni ze służby". - To jest stara metoda PiS-u. PiS cały czas straszy, straszą prokuratorów, policjantów, wszystkich tych, których kariera w jakiś sposób zależy od władzy - mówiła.

- A potem, jak następuje ta władza, to ona wynagradza. To jest właśnie zawłaszczanie państwa - zaznaczyła.

Prof. Rychard zwrócił uwagę, że w tym "jest jeszcze coś gorszego i ważniejszego". - Tak naprawdę to jest nie tylko straszenie, bo to jest opisywanie obrazu tego, jaka byłaby władza i co by ta władza robiła - mówił.

- Powinniśmy być w pewien sposób wdzięczni za to, że odmalowują obraz państwa, które będzie autokratyczne, scentralizowane, które będzie miało w nosie praworządność. Pokazują obraz zemsty. To nie będzie PiS z ludzką twarzą - podkreślił. Zdaniem profesora będzie to inna partia niż ta, która dochodziła do władzy w 2015 roku.

"Polacy lubią, kiedy politycy się dogadują"

Goście TVN24 poruszyli też kwestię konwencji Platformy Obywatelskiej, która odbędzie się w sobotę 25 października. PO ma połączyć się w jedną partię z niektórymi ugrupowaniami, z którymi tworzy Koalicję Obywatelską, czyli Inicjatywą Polską i Nowoczesną.

W ocenie prof. Rycharda taki ruch "ma szansę coś zmienić". - Polacy generalnie lubią, kiedy politycy się dogadują - stwierdził. - Zostanie wysłany komunikat pod tytułem: "jednoczymy się" - dodał.

Krytycznie to wydarzenie oceniła dr Materska-Sosnowska. - Nie wiem po co to jest, nie wiem, jakie to ma znaczenie - mówiła.

Dr Materska-Sosnowska zwróciła uwagę, że przed konwencją programową Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku, najpierw odbyły się spotkania w całym kraju i przygotowane propozycje ustawowe, a w tym roku odbywa się to na zasadzie "dzisiaj robimy program, będzie gotowy w niedzielę". - To się nie może udać. Ja rozumiem, że to jest otwarcie do dyskusji - dodała.

