Profesor Zoll o PKW: są podstawy, żeby twierdzić, że to nie jest niezawisły organ

Profesor Andrzej Zoll stwierdził, że obecny skład PKW "daje podstawy do twierdzenia, że mogą odgrywać rolę pewne wpływy polityczne". - Są podstawy, żeby twierdzić, że to nie jest niezawisły organ - przyznał. PWK nadal nie podjęła decyzji w sprawie sprawozdania komitetu PiS z wyborów.

Zoll: są podstawy, żeby twierdzić, że to nie jest niezawisły organ

- Obecny skład PKW daje podstawy do twierdzenia, że tutaj mogą odgrywać rolę pewne wpływy polityczne. Skład jest częściowo wybierany przez organy polityczne, a to jest odejście od podstawowej idei, że PKW musi być - tak jak sądy - niezależna, a członkowie komisji niezawiśli - powiedział Zoll. - Są podstawy, żeby twierdzić, że to nie jest niezawisły organ - dodał. Zdaniem byłego szefa PKW, kolejne odroczenie decyzji w sprawie sprawozdania komitetu PiS, może być "realizacją pewnych wpływów i wskazań, żeby nie dopuszczać do danego rozstrzygnięcia". W ocenie Zolla, należy wrócić do sędziowskiego składu PKW, ale z zastrzeżeniem, że sądy nie mogą wyglądać tak jak dzisiaj. - Jeżeli w PKW mieliby zasiadać przedstawiciele sądów w dzisiejszym składzie, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, a także w części Sądu Najwyższego, to byłoby źle, albo nawet gorzej, niż jest obecnie - powiedział.