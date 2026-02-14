"Próbuje pokazać, że cały czas rządzi". Czy to da się jeszcze posklejać?

"Próbuje jeszcze pokazać, że cały czas rządzi". Czy to da się jeszcze posklejać? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

>>> Oglądaj "Fakty" TVN codziennie o godzinie 19 na antenie TVN i TVN24 BiS lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Jacek Kurski groźby Jarosława Kaczyńskiego nie posłuchał i jeszcze tego samego wieczoru atakował byłego premiera Mateusza Morawieckiego w partyjnej stacji. Choć zdaniem niektórych polityków, Kurski mógł atakować za zgodą prezesa - relacjonował Maciej Knapik z "Faktów" TVN i pyta: czy to da się jeszcze posklejać?

- To już są ostatnie podrygi Jarosława Kaczyńskiego, bo ta łódka jest bardzo mocno rozchwiana, ale [prezes] próbuje jeszcze pokazać, że cały czas rządzi - komentuje dla "Faktów" TVN poseł Lewicy, Tomasz Trela.

- Sondaże niskie jak nigdy - mówi senator KO Grzegorz Schetyna. - Partia w głębokim kryzysie - ocenia wiceszef MON i polityk KO Cezary Tomczyk. Z kolei zdaniem posłanki Lewicy Doroty Olko PiS "grzęźnie w swoich konfliktach personalnych.

Więcej o ostatniej awanturze w PiS przeczytasz w tekstach poniżej:

Co dalej planuje prezes PiS?

W partii Jarosława Kaczyńskiego od miesięcy słychać o kolejnych frakcyjnych tarciach. W piątek prezes PiS publicznie skomentował medialną awanturę z udziałem polityków swojego ugrupowania, a teraz ma podjąć kolejną próbę złagodzenia konfliktów.

Po kilkunastu dniach przerwy spowodowanej chorobą rozpoczął spotkania z politykami, a w przyszłym tygodniu planowana jest narada Prezydium Komitetu Politycznego - donosi RMF FM.

To nie pierwszy raz, kiedy Kaczyński próbuje studzić emocje w partii. Poprzednie opisywaliśmy już w TVN24+.

OGLĄDAJ: Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"