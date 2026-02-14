Logo strona główna
Polska

"Próbuje pokazać, że cały czas rządzi". Czy to da się jeszcze posklejać?

Jarosław Kaczyński
"Próbuje jeszcze pokazać, że cały czas rządzi". Czy to da się jeszcze posklejać?
Zaczęło się od pytania o zarobki Zbigniewa Ziobry, a skończyło na kolejnej medialnej wymianie ciosów pomiędzy członkami frakcji Prawa i Sprawiedliwości. Spór próbował ugasić prezes Jarosław Kaczyński, grożąc zawieszeniem w partii dla tych, którzy wezmą udział w "szkodliwej dyskusji". Zarzewie i konsekwencje nowego napięcia w PiS podsumował Maciej Knapik w sobotnim materiale "Faktów" TVN.

>>> Oglądaj "Fakty" TVN codziennie o godzinie 19 na antenie TVN i TVN24 BiS lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Jacek Kurski groźby Jarosława Kaczyńskiego nie posłuchał i jeszcze tego samego wieczoru atakował byłego premiera Mateusza Morawieckiego w partyjnej stacji. Choć zdaniem niektórych polityków, Kurski mógł atakować za zgodą prezesa - relacjonował Maciej Knapik z "Faktów" TVN i pyta: czy to da się jeszcze posklejać?

- To już są ostatnie podrygi Jarosława Kaczyńskiego, bo ta łódka jest bardzo mocno rozchwiana, ale [prezes] próbuje jeszcze pokazać, że cały czas rządzi - komentuje dla "Faktów" TVN poseł Lewicy, Tomasz Trela.

- Sondaże niskie jak nigdy - mówi senator KO Grzegorz Schetyna. - Partia w głębokim kryzysie - ocenia wiceszef MON i polityk KO Cezary Tomczyk. Z kolei zdaniem posłanki Lewicy Doroty Olko PiS "grzęźnie w swoich konfliktach personalnych.

Więcej o ostatniej awanturze w PiS przeczytasz w tekstach poniżej:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wrze w PiS. Przed kamerami "tego typu ostra wymiana zdań nie miała miejsca"

Wrze w PiS. Przed kamerami "tego typu ostra wymiana zdań nie miała miejsca"

"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?

"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?

Marcin Złotkowski

Co dalej planuje prezes PiS?

W partii Jarosława Kaczyńskiego od miesięcy słychać o kolejnych frakcyjnych tarciach. W piątek prezes PiS publicznie skomentował medialną awanturę z udziałem polityków swojego ugrupowania, a teraz ma podjąć kolejną próbę złagodzenia konfliktów.

Po kilkunastu dniach przerwy spowodowanej chorobą rozpoczął spotkania z politykami, a w przyszłym tygodniu planowana jest narada Prezydium Komitetu Politycznego - donosi RMF FM.

To nie pierwszy raz, kiedy Kaczyński próbuje studzić emocje w partii. Poprzednie opisywaliśmy już w TVN24+.

Sobota na igrzyskach. Damian Żurek

Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"

Sobota na igrzyskach. Damian Żurek
Autorka/Autor: Maciej Knapik

Źródło: "FAKTY" TVN, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Prawo i Sprawiedliwość Zbigniew Ziobro Ryszard Terlecki Jarosław Kaczyński Jacek Kurski
Maciej Knapik
Maciej Knapik
Reporter polityczny "Faktów" TVN
