"Próbuje pokazać, że cały czas rządzi". Czy to da się jeszcze posklejać?

Jacek Kurski groźby Jarosława Kaczyńskiego nie posłuchał i jeszcze tego samego wieczoru atakował byłego premiera Mateusza Morawieckiego w partyjnej stacji. Choć zdaniem niektórych polityków, Kurski mógł atakować za zgodą prezesa - relacjonował Maciej Knapik z "Faktów" TVN i pyta: czy to da się jeszcze posklejać?
- To już są ostatnie podrygi Jarosława Kaczyńskiego, bo ta łódka jest bardzo mocno rozchwiana, ale [prezes] próbuje jeszcze pokazać, że cały czas rządzi - komentuje dla "Faktów" TVN poseł Lewicy, Tomasz Trela.
- Sondaże niskie jak nigdy - mówi senator KO Grzegorz Schetyna. - Partia w głębokim kryzysie - ocenia wiceszef MON i polityk KO Cezary Tomczyk. Z kolei zdaniem posłanki Lewicy Doroty Olko PiS "grzęźnie w swoich konfliktach personalnych.
Co dalej planuje prezes PiS?
W partii Jarosława Kaczyńskiego od miesięcy słychać o kolejnych frakcyjnych tarciach. W piątek prezes PiS publicznie skomentował medialną awanturę z udziałem polityków swojego ugrupowania, a teraz ma podjąć kolejną próbę złagodzenia konfliktów.
Po kilkunastu dniach przerwy spowodowanej chorobą rozpoczął spotkania z politykami, a w przyszłym tygodniu planowana jest narada Prezydium Komitetu Politycznego - donosi RMF FM.
To nie pierwszy raz, kiedy Kaczyński próbuje studzić emocje w partii. Poprzednie opisywaliśmy już w TVN24+.
Autorka/Autor: Maciej Knapik
Źródło: "FAKTY" TVN, RMF FM
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa