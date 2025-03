Prezydent: Zgłosiłem poprawkę do konstytucji. Minimum 4 procent PKB na obronność

Andrzej Duda przekazał w piątek w Sejmie, że chce wpisania do konstytucji obowiązku przeznaczania co najmniej czterech procent PKB na obronność. Zaznaczył, że chodzi o to, by nigdy żaden rząd nie mógł się wycofać z obowiązku odpowiedniego dbania o bezpieczeństwo państwa. Prezydent wyraził też "satysfakcję" z tego, że wraz z rządem prezentuje wspólne, pewne stanowisko w kwestii wspierania Ukrainy i sytuacji międzynarodowej Polski.

- Najważniejsze jest, aby nasze bezpieczeństwo było stale umacniane i dlatego - w związku z tym, że mamy dziś konsensus na scenie politycznej - uważam, że musi być to umocnione również od strony prawnej, zdecydowałem się przygotować i złożyłem dziś do marszałka Sejmu poprawkę do konstytucji, która wpisuje cztery procent wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek. Co najmniej cztery procent rocznie na obronność, aby było wydawane w Polsce - oświadczył w Sejmie prezydent Duda.

Andrzej Duda PAP/EPA

Prezydent podkreślał, że bezpieczeństwo wymaga konsensusu politycznego, a do zmiany konstytucji jest potrzebne poparcie dwóch trzecich posłów. - (Konsensus ten - red.) musi być zagwarantowany, dlatego zdecydowałem się, że taka poprawka do konstytucji będzie uzasadniona. Mam nadzieję, że zostanie w normalnych terminach przez Sejm przyjęta, bez opieszałości, bo to jest ważna i poważna dla nas sprawa - podkreślił prezydent.

Duda oznajmił, że "chciałby, żeby nasz parlament przyjmując tę zmianę w konstytucji na twardo zagwarantował, że poziom wydatków na obronność w Polsce nie zostanie pochopnie obniżony".

- Chcę wszystkich rodaków zapewnić, że pracujemy nad sprawami bezpieczeństwa, trzymamy w tym zakresie rękę na pulsie. Trwają rozmowy międzynarodowe, my w tym rozmowach uczestniczymy. Na wszystkich płaszczyznach - stwierdził. Duda wyraził też przekonanie, że w niedługim czasie sytuacja "wyjaśni się i okażę się spokojniejsza niż jest w tej chwili".

- Powtarzam jeszcze raz: rozmawiamy na wszystkich poziomach z przywódcami światowymi, włącznie z prezydentem Donaldem Trumpem. Wierzę w to głęboko, że każdy dzień umacnia bezpieczeństwo Polski - podkreślił Andrzej Duda. Powtórzył, że w Polsce "potrzebujemy absolutnej jedności w sprawach bezpieczeństwa i na szczęście cały czas jest to podtrzymywane".

Andrzej Duda: jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami TVN24

"Mam wewnętrzne poczucie, że działamy razem"

- Mam takie wewnętrzne poczucie, że działamy tutaj razem. Pan premier porusza się w przestrzeniach europejskich, ja poruszam się w przestrzeniach euroatlantyckich. Dwukrotnie w ostatnim czasie byłem w USA, wczoraj byłem w Brukseli. Rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie i w konsultacji z naszymi sojusznikami. Dbamy o polskie sprawy - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zauważył, że "to niezwykle ważne przesłanie, z którym idzie od samego początku, od kiedy Rosja w sposób pełnoskalowy napadła na Ukrainę". - Mianowicie, że potrzebujemy absolutnej jedności w Polsce w sprawach bezpieczeństwa. Na szczęście cały czas jest to podtrzymywane - mówił. - Wyrażam satysfakcję z tego powodu. Pokazała to także ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego, że spokojnie na te tematy rozmawiamy, że te rozmowy są zawsze konstruktywne i wszyscy do tego podchodzą w sposób poważny - dodał prezydent.

Duda: mam wewnętrze poczucie, że działamy razem

Istotne są dwa czynniki

Duda podkreślił w czasie briefingu prasowego w Sejmie, że niezależnie od tego, jak potoczą się sprawy agresji rosyjskiej na Ukrainę, "dla nas najważniejsze jest, aby pokój był trwały i stabilny".

- Aby Rosja nikogo więcej nie napadła, a przede wszystkim nie napadła nas, istotne są dwa czynniki. Po pierwsze, ten pokój musi być stabilny, to znaczy on musi mieć swoje - w szerokim tego słowa znaczeniu - silne gwarancje. Po drugie, my sami musimy sobie stworzyć silne gwarancje. A po trzecie, potrzebne są nam cały czas trwające gwarancje sojusznicze - powiedział.

Prezydent wyraził zadowolenie, że Polska prowadzi konsekwentną politykę umacniania swojego bezpieczeństwa. - Odpowiedzialnie wydajemy coraz większe pieniądze na naszą obronność, na modernizację sił zbrojnych - oznajmił prezydent.

Autorka/Autor:adso, tas