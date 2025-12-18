Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej

Szef kancelarii prezydenta o akcyzie na alkohol i podatku cukrowym Źródło: TVN24

- Niestety, na moje biurko trafiły znowu kolejne złe ustawy. Muszę więc powiedzieć im "nie" - oświadczył w mediach społecznościowych prezydent.

Przypomniał, że zapowiadał, iż nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków. - Dlatego nie zgadzam się na podwyżkę podatku cukrowego - powiedział.

- Cel tej nowelizacji jest oczywisty: zasypanie ogromnej dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd - stwierdził.

- Cel tej nowelizacji jest oczywisty: zasypanie ogromnej dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd - stwierdził.

Ustawa cukrowa

Ustawa dotyczyła podwyższenia opłaty cukrowej, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć między innymi otyłość i cukrzycę.

Stawki miały być podniesione między innymi z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju z cukrem do 5 g w litrze lub słodzikiem i z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.

W ustawie znalazły się też zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.

