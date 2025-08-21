Prezydent spotka się z papieżem. Jest data

Milion wiernych na papieskiej mszy na Tor Vergata w Rzymie Źródło: Reuters

Paweł Szefernaker mówił, Karol Nawrocki zobowiązał się podczas jednej z debat wyborczych w Końskich, że pierwszą wizytę zagraniczną jako prezydent Polski odbędzie w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Watykanie.

I choć - jak stwierdził szef gabinetu prezydenta - "kalendarze prezydentów i papieża nie jest łatwo zsynchronizować tak, żeby zorganizować to wydarzenie jedno po drugim, udało się".

- Prezydent, wracając z Waszyngtonu, zgodnie z tym, co zapowiedział w kampanii wyborczej, odbędzie oficjalną wizytę w Watykanie i spotka się z papieżem (Leonem XIV - red.) 5 września. 3 września odbędzie się spotkanie prezydenta w Białym Domu w Waszyngtonie. 5 września jest potwierdzone spotkanie w Watykanie z papieżem - powiedział szef gabinetu prezydenta w Kanale Zero.

Na początku sierpnia Szefernaker przekazał, że polski prezydent został zaproszony przez amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa na spotkanie 3 września w Waszyngtonie.

