Prezydent Nawrocki nie podpisuje nominacji oficerskich. Szef jego kancelarii o powodach

Polska

Zbigniew Bogucki
Bogucki o odmowie nominacji oficerskich: prezydent Nawrocki nie ma pewności, że te osoby zostały wytypowane w sposób właściwy
Źródło: TVN24
Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekonywał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że funkcjonariusze ABW i SKW nie otrzymali od prezydenta Karola Nawrockiego nominacji oficerskich, bo szefowie służb specjalnych "nie stosują się do prawa", nie stawiając się na wezwanie do złożenia informacji.

Zbigniew Bogucki był pytany w "Faktach po Faktach" o przyczyny prezydenckiej odmowy nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Michał Istel
Bogucki: prezydent na nikogo się nie obraził

- Na polecenie pana prezydenta zaprosiłem na spotkanie z panem prezydentem czterech szefów służb, zgodnie z ustawami dotyczącymi służb specjalnych, żeby zdali relację panu prezydentowi o bezpieczeństwie. (...) I nagle okazuje się, że ci szefowie służb, mimo zaproszenia pana prezydenta, żeby rozmawiać o ważnych sprawach, także o nominacjach (...), mają, jak rozumiem, zakaz od premiera, żeby przyjeżdżać - relacjonował Bogucki.

Szef KPRP pytał, "jaką pewność ma mieć pan prezydent, że ci ludzie dokonują właściwych wyborów w zakresie nominacji oficerskich, jeżeli nie stosują się do prawa".

- Pan prezydent się na nikogo nie obraził, tylko pan prezydent nie ma pewności (...), że te osoby zostały wytypowane w sposób właściwy - dodał.

Wciąż dopytywany, dlaczego Polska w trudnym czasie i wojną za granicą odmawia promocji oficerskiej funkcjonariuszom służb specjalnych, Bogucki odpowiedział: - Dlatego, że szefowie służb (specjalnych) nie stosują się do prawa. Po prostu.

Według Boguckiego, szefowie służb "nie stosują się do ustaw na przykład o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego". - Jest zapis ustawy zarówno o ABW, jak i o służbach specjalnych, związanych z wojskiem, że prezydent ma prawo odebrać informacje. (...) Forma przekazania tej informacji to jest wybór głowy państwa, a nie szefów służb, czy premiera - argumentował.

Bogucki: interes Węgier jest w poprzek polskiego

Na pytanie, dlaczego prezydent Nawrocki podczas środowej wizyty na Węgrzech zrezygnował ze spotkania z premierem tego państwa Viktorem Urbanem, gość TVN24 odpowiedział, że Orban "postanowił w tym tygodniu polecieć do Moskwy rozmawiać z Władimirem Putinem".

- Węgry mają swoje interesy, dotyczy to gazu, ropy. Ten interes jest w poprzek polskiego interesu - dodał.

- Jeżeli mamy sytuację, gdzie transfery pieniężne przepływają z kraju członkowskiego (Unii Europejskiej - red.), innego kraju, do Rosji, a Rosja te środki wykorzystuje chociażby na swoją machinę wojenną, która jest powodem tragedii, która dzieje się na Ukrainie, ale także może być wykorzystywana przeciwko państwom bałtyckim czy naszej ojczyźnie, to nie jest dobre rozwiązanie - mówił Bogucki.

Bogucki: nie było spotkania Nawrocki-Orban, bo premier Węgier rozmawiał w Moskwie z Putinem
Źródło: TVN24

Szef KPRP nie wykluczył spotkania Nawrockiego z Orbanem w przyszłości. - To było ewidentne zaakcentowanie przez prezydenta Rzeczypospolitej, że nie ma zgody na tę część polityki węgierskiej - mówił. W jego opinii Polska ma też "wspólne interesy" z Węgrami, czyli - jak wymienił - "nielegalna migracja" czy "szaleństwo Zielonego Ładu".

Prowadzący program Piotr Kraśko zwrócił uwagę na to, że podczas wizyty prezydenta na Węgrzech nie wpuszczono ekipy TVN24 i kamery naszej stacji na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. - No nie wiem, jak to się stało - odpowiedział jedynie szef kancelarii Nawrockiego.

pc

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica