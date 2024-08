Andrzej Duda: to była armia milionowa

- Byli razem, byli wspólnie, byli w jednym celu, byli absolutnie zdeterminowani. Wszyscy politycy, żołnierze i obywatele od szlachty i arystokracji, poprzez mieszczaństwo, inteligencję, aż do polskich chłopów. To była armia w której rzeczywiście byli wszyscy mówił.

Minuta ciszy, aby uczcić poległych

Podkreślał też, że ówczesne zwycięstwo do dziś kształtuje etos polskich żołnierzy. - Ten etos nasi żołnierze niosą w sobie do dzisiaj. Są w prostej linii spadkobiercami tamtych bohaterów, którzy pokonali Sowietów, którzy pogonili ich na wschód - dodał.

- Polski żołnierz służy ojczyźnie. Broni ojczyzny, broni wartości, które wszyscy wyznajemy, także dziś jako część wspólnoty demokracji. I tak w ramach swojej służby i tego etosu jest także gotów oddać dla ojczyzny i za ojczyznę życie. Tak jak niedawno uczynił to sierżant Mateusz Sitek broniąc polskiej granicy. Czy jak przez lata czynili to nasi żołnierze w kontyngentach poza granicami kraju, w Iraku i Afganistanie - powiedział prezydent.

Cel to tak się uzbroić, aby nikt nie odważył się nas napaść

- Dziękuję za wszystkie podpisane w ostatnich dniach umowy, za 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache - najlepszych na świecie, które będą przychodziły do naszego kraju i budowały gigantyczny potencjał polskiej armii. Dziękuję za nowe, lekkie transportery opancerzone rozpoznawcze (Kleszcz), na które umowę podpisano przedwczoraj (13 sierpnia - red,). Dziękuję za rozpoczęcie już produkcji wyrzutni M903 do sześciu baterii systemu Patriot, które są częścią realizacji II fazy programu Wisła. Dziękuję za kontynuację zakupów, które wcześniej zostały rozpoczęte i wszystkich tych programów, które realizujemy - mówił prezydent Duda. Jak podkreślił, "ten sprzęt, to wyposażenie - to jest nasza duma i rosnąca gwarancja naszego bezpieczeństwa".