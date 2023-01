Prezydent o słowach ministra: Nie wiem, od kogo czerpie takie informacje. Mija się z prawdą

czytaj dalej

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do sporu w obozie rządowym w sprawie pieniędzy z KPO, powiedział, że "jeżeli ten rząd jest choć trochę racjonalny, to premier powinien przekonać prezesa Kaczyńskiego, że nawet za cenę uwolnienia się od Solidarnej Polski, od ministra Ziobry w rządzie, trzeba to zrobić i trzeba te pieniądze uzyskać". Jego zdaniem ta sytuacja to "kabaret".