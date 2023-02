Prezydent Andrzej Duda o wzroście wydatków na obronność Polski i samolotach F-16 dla Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Le Figaro" stwierdził, że Polska rozszerza swoje zdolności defensywne i zapowiedział, że w 2023 roku przeznaczy na obronność ponad cztery procent PKB. To dwukrotnie więcej niż poziom oczekiwany od sojuszników w NATO. W rozmowie z BBC odniósł się do kwestii przekazania Ukrainie samolotów F-16. Przyznał, że byłaby to "bardzo poważna decyzja", która musiałaby zostać podjęta wspólnie przez sojuszników.

W sobotę stacja BBC udostępniła fragment wywiadu, którego Andrzej Duda udzielił w Warszawie w związku z przyszłotygodniową wizytą w Wielkiej Brytanii. Wyjaśnił w nim, że wysłanie odrzutowców F-16 przez Polskę stanowiłoby "poważny problem", ponieważ "mamy ich za mało (...), a potrzebowalibyśmy ich znacznie więcej". Prezydent powiedział, że w polskich siłach powietrznych jest mniej niż 50 sztuk tego typu samolotów.

Andrzej Duda dodał, że samoloty bojowe, takie jak F-16, mają "bardzo poważne potrzeby w zakresie konserwacji", więc "nie wystarczy tylko wysłać kilka samolotów".

Polski prezydent zaznaczył, że ewentualna decyzja o dostarczeniu odrzutowców musi być "wspólną decyzją" sojuszników Ukrainy, a nie taką, którą może podjąć jakikolwiek pojedynczy kraj. Podkreślił też, że "broń musi być cały czas dostarczana do Ukrainy".

Cały wywiad prezydenta Dudy dla BBC wyemitowany zostanie w niedzielę.

Duda: Polska przeznaczy na obronność ponad 4 procent PKB

Treść rozmowy prezydenta z "Le Figaro" została w sobotę wieczorem opublikowana na stronie jego kancelarii. Andrzej Duda pytany był w wywiadzie m.in. o relację strategiczną Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Na pytanie, czy jest to dla niego gwarancja bezpieczeństwa, prezydent zauważył, że "zrobiliśmy wszystko, by wejść do NATO, właśnie po to, by otrzymać gwarancję z artykułu 5. Traktatu".

- Nie chodzi tylko o słowa. Dzisiaj, wraz ze wzmocnioną obecnością NATO na flance wschodniej, prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy jest obecnych na naszej ziemi. Polska rozszerza swoje zdolności defensywne. Dokonujemy zakupów uzbrojenia. W 2023 roku przeznaczymy na obronność ponad 4 procent PKB. To dwukrotnie więcej niż poziom, jakiego oczekuje się od sojuszników w NATO. Dziś budujemy wspólne bezpieczeństwo, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - podkreślił prezydent.

Duda: atak Rosji na Polskę byłby atakiem Rosji na NATO

Na pytanie, czy wyobraża sobie ewentualny atak Rosji na Polskę, zwrócił uwagę, że "byłby to atak Rosji na NATO". - Kiedy w 2001 roku Stany Zjednoczone stały się obiektem ataku, wszyscy sojusznicy opowiedzieli się po stronie Amerykanów i walczyli z terrorystami. Wierzymy, że jeśli doszłoby do ataku na państwo należące do NATO, niezależnie od tego, jakie by było, to odpowiedź byłaby taka sama: szybka i zdecydowana - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że Ukraina musi pilnie otrzymać pomoc. Na pytanie, czy Rosjanie mogą wygrać wojnę w Ukrainie, prezydent odparł, że "tak, mogą, jeśli Ukraina nie otrzyma bardzo pilnie pomocy". - Nie mają nowoczesnej infrastruktury wojskowej, ale mają ludzi. Jeśli nie wyślemy sprzętu wojskowego do Ukrainy w nadchodzących tygodniach, Putin może wygrać. Może wygrać i nie wiemy, gdzie się zatrzyma - powiedział.

Mówił także, że jest bardzo dumny z Polaków, z pomocy, jaką zaoferowali ukraińskim uchodźcom, którzy uciekali przed bombami. Jak wskazywał, "Polacy nie zapomnieli, czym jest rosyjska okupacja, czym jest rosyjska inwazja i jak zachowuje się wojsko rosyjskie". - Jego przybycie oznacza śmierć, brutalność, bezlitosną walkę - zaznaczył.

Prezydent: Europa Środkowa od lat ostrzegała przed Władimirem Putinem

Pytany, czy ocena rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz jego znakomite relacje z prezydentem Ukrainy, z przywódcami krajów bałtyckich i pozostałych państw Europy Wschodniej pomagają ożywić region Trójmorza, Andrzej Duda odpowiedział, że "rzeczywiście, Europa Środkowa od lat ostrzegała przed Władimirem Putinem".

- W 2008, kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, polski prezydent Lech Kaczyński wspólnie z przywódcami Ukrainy i państw bałtyckich udał się do Tbilisi, gdzie w decydującym momencie, przed tłumem zgromadzonych w centrum miasta Gruzinów, prezydent Kaczyński powiedział pamiętne słowa, że jeśli nie zatrzyma się Rosji, to: "Dzisiaj Gruzja, jutro być może państwa bałtyckie, Ukraina, a później być może mój kraj, Polska" - przypomniał Duda.

Prezydent zauważył, że państwa Europy Wschodniej są solidarne w stanowisku wobec Moskwy. - Jesteśmy razem, ale także jesteśmy w NATO - zaznaczył. - Co bardzo istotne, nasze terytorium to teren strategiczny prowadzący w stronę krajów bałtyckich poprzez Korytarz Suwalski. Jeśli Korytarz Suwalski, 65 kilometrów granicy polsko–litewskiej pomiędzy Białorusią a rosyjskim obwodem kaliningradzkim, nie będzie broniony, kraje bałtyckie zostaną odcięte od pozostałej części państw NATO. Traktujemy to bardzo poważnie, zarówno my, jak i nasi bałtyccy partnerzy - zaznaczył.

Duda o reparacjach wojennych od Niemiec

Podczas rozmowy padło pytanie, czy było potrzebne podnoszenie przez Polskę kwestii niemieckich reparacji wojennych po zniszczeniach drugiej wojny światowej. - Prawda jest taka, że Niemcy nie zrobili nic, aby wypłacić reparacje po drugiej wojnie światowej. Całe polskie społeczeństwo jest zgodne co do reparacji - ocenił Andrzej Duda. - Nie ma w Polsce żadnej rodziny, której jakiś członek nie zostałby zabity przez Niemców. Nie ma miejsca, które by nie ucierpiało - dodał.

- Odbudowywaliśmy Polskę po wojnie własnymi siłami. Inne kraje, takie jak Grecja, wciąż chcą domagać się reparacji. Dlaczego państwo polskie, które było największą ofiarą wojny, straciło 6 milionów swoich obywateli, miało kompletnie zburzoną stolicę, państwo z największymi stratami i największymi zniszczeniami, miałoby nic nie otrzymać? - pytał prezydent.

