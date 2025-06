"Pracodawco, nie bój się matki". Apelują kobiety wracające do pracy

Przekonują, że "macierzyństwo to nie koniec kariery, ale jej nowy poziom" Źródło: TVN24

"Macierzyństwo: Najkrótsza droga na margines rynku pracy", "Pracodawco, talent nie znika po urlopie macierzyńskim" - z takimi hasłami wychodzą aktywistki z Fundacji Plakaciary.

Bo jak przekonują na swoich grafikach w mediach społecznościowych, matki znikają z rynku pracy nie dlatego, że nie chcą pracować, ale dlatego, że zbyt wielu pracodawców zamyka przed nimi drzwi.

Przekonują, że "macierzyństwo to nie koniec kariery, ale jej nowy poziom", czego wiele firm wydaje się nie zauważać i zatrudniania matek się boi. Bo choć rodziców jest dwójka, to kobieta częściej zostaje z chorym dzieckiem w domu.

Uwarunkowania kulturowe, godzenie ról, ale także wspieranie się przez rodziców w działaniach domowych to są te elementy, które są bardzo potrzebne – mówi dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Zgodnie z polskim prawem, pracownicy powinni być traktowani równo. - Pracownica, która wraca, ma prawo do takich warunków, jakie miałaby, gdyby nie korzystała z urlopów. Oznacza to między innymi obowiązek pracodawcy do przyznania zaległej podwyżki - stwierdza adwokatka w Kancelarii CMS i autorka profilu prawa.mam Aleksandra Nowakowska-Raszka.

Kobiety opóźniają macierzyństwo

Tyle w teorii - praktyka, często wygląda zdecydowanie inaczej. - Standardowym tekstem jest, że "nie było cię tyle czasu, więc jakim prawem prosisz o cokolwiek". - Jedna z mam wspomniała, że pracodawca stwierdził, że teraz będzie traktowana jakby była osoba nowozatrudnioną - dodaje Aleksandra Nowakowska-Raszka.

To jeden z powodów, który kobiety od macierzyństwa odciąga i decyzje o urodzeniu dziecka opóźnia. 35 lat temu średni wiek matki rodzącej pierwsze dziecko to 22,7 lat – obecnie to 29,1 lat.

- Są wszelkie podstawy do tego, żeby mówić o kryzysie – ostrzega socjolożka dr Jowita Radzińska z Uniwersytetu SWPS.

Alarm demograficzny ogłasza większość krajów wysoko rozwiniętych: Francja, Niemcy, Korea. Japonia ma najgorsze statystyki od XIX wieku. - Japonia jest laboratorium demograficznym świata. Od pięciu lat mówią o konieczności wprowadzenia elastycznego zatrudnienia, ale to za późno – twierdzi dr Tetsuo Hayashi z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wymiera też Polska. W ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci w całym okresie powojennym. - Jest znacznie mniej Polek, które mogą rodzić, niż 30 lat temu - podkreśla dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

"Młodzi ludzie maja ciekawe alternatywy na życie"

Jeszcze w 1990 roku współczynnik dzietności wynosił 1,99. W roku ubiegłym - 1,09. To dla demografii oznacza zapaść. - Statystycznie rzecz biorąc kobiety mają jedno dziecko. Żeby ludzkość się odtwarzała potrzebna jest dwójka, bo żeby powstało dziecko potrzebne są dwie osoby - wyjaśnia dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Osoby te, zanim zdecydują się na założenie rodziny, chcą mieć stabilną sytuację finansową, mieszkanie i dostępną opiekę. - Są też zmiany kulturowe, społeczne, na które nie jesteśmy w stanie wpłynąć – dodaje dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Choć kobiety mogą się kształcić, model rodzinny w wielu krajach pozostaje tradycyjny. Jak na przykład w Korei. - Młode ambitne kobiety wiedzą, że jak się zdecydują na małżeństwo i na urodzenie dziecka, ich rola zostanie sprowadzona do roli mamy pracującej w domu, a na to się nie godzą – wskazuje dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu droga rodzicielstwa była jedyną możliwą, naturalną. Obecnie, zdaniem dr Jowity Radzińskiej "młodzi ludzie maja ciekawe alternatywy na życie".

