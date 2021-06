Doraźna pomoc dla poszkodowanych z Nowej Białej. "Do sześciu tysięcy złotych"

Pierwsza transza pieniędzy przeznaczonych na zasiłki dla osób poszkodowanych w sobotnim pożarze w Nowej Białej trafi w poniedziałek do gminy – poinformowała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Wyjaśniła, że gmina zawnioskowała na razie o "zasiłki do sześciu tysięcy złotych na pomoc doraźną". Poszkodowani mogą jednak uzyskać wyższe kwoty, na przykład na remont budynku lub lokalu mieszkalnego.

Rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo przekazała w niedzielę, że w poniedziałek na konto gminy Nowa Biała trafi pierwsza część środków przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych przez żywioł. - Ministerstwo Finansów od razu przekazało nam środki, o które wystąpiliśmy - powiedziała. - Na tym etapie wniosek gminy dotyczy zasiłków do sześciu tysięcy złotych na pomoc doraźną - dodała. Władze gminy Nowa Biała złożyły wnioski dotyczące 27 rodzin mieszkających w 25 budynkach – w sumie to kwota 162 tysięcy złotych.

"Jesteśmy w gotowości, aby przekazywać kolejne środki w miarę zgłaszanych potrzeb"

- Jesteśmy w kontakcie z wójtem i kierownikiem ośrodka pomocy społecznej. Jesteśmy w gotowości, aby przekazywać kolejne środki w miarę zgłaszanych potrzeb. Wobec skali zniszczeń z pewnością będą one większe – podkreśliła Paździo.

Poza zasiłkiem do sześciu tysięcy złotych poszkodowani mogą również uzyskać do 20 tysięcy złotych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może być wyższa, ale nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Pamiętać przy tym trzeba, że wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.