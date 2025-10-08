Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Powszechne szkolenia obronne. Wiceszef MON o szczegółach

pap_20161106_058
Tomczyk: powszechne szkolenia obronne są priorytetem
Źródło: TVN24
W ciągu najbliższych dwóch lub trzech tygodni będzie przedstawiony program powszechnych szkoleń obronnych - poinformował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak zaznaczył, chciałby, aby od 2027 roku takie szkolenia przechodziło nawet 100 tysięcy osób rocznie.

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Cezary Tomczyk był pytany o prace dotyczące dobrowolnych powszechnych szkoleń wojskowych, które już w marcu zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wówczas w Sejmie, że pewne "modele" szkoleń powinny się ziścić w kilka tygodni, a inne do końca roku.

- Zgodnie z wolą premiera i zgodnie z decyzją wtedy na Radzie Ministrów, ten model został opracowany przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. W ciągu najbliższych dwóch, najdalej trzech tygodni będzie publicznie zaprezentowany ten program powszechnych szkoleń obronnych i również tych, które dotyczą obrony cywilnej. I każdy Polak i każda Polka będą mogli się zapisać i przejść takie przeszkolenie - odpowiedział wiceszef MON.

Tomczyk zaznaczył też, że dla jego resortu powszechne szkolenia obronne są jednym z priorytetów. - Chcemy, aby w tym roku został uruchomiony pilotaż, żeby w przyszłym roku szkolenia już od 1 stycznia ruszyły pełną parą, a rok 2027 to już będzie skala - powiedzmy - 100 tysięcy przeszkolonych rocznie - przekazał.

Co się stało z wiosennymi planami rządu? Sprawdzamy w Konkret24 >>>

Tomczyk o "modelu idealnym"

Wiceszef MON przypomniał, że niezależnie od planowanego programu obecnie funkcjonuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, w ramach której szkolonych jest rocznie 20-40 tysięcy osób, a także programy takie jak "Wakacje z wojskiem", "Trenuj z wojskiem", Legia Akademicka czy inne formy zajęć przygotowawczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polscy spadochroniarze wylądowali na kluczowej wyspie na Bałtyku

Polscy spadochroniarze wylądowali na kluczowej wyspie na Bałtyku

Świat
MON tworzy cywilny Legion Medyczny. Znamy szczegóły

MON tworzy cywilny Legion Medyczny. Znamy szczegóły

- My mówimy o uruchomieniu szkoleń indywidualnych, które pozwolą każdemu Polakowi zapisać się na takie szkolenie albo przejść je grupowo, na przykład w ramach zakładu pracy - tłumaczył Tomczyk. Dodał, że każda firma w Polsce - na przykład TVN, Poczta Polska, Polska Grupa Zbrojeniowa czy nawet samo Ministerstwo Obrony Narodowej - będzie mogła zgłosić grupę pracowników do wspólnego szkolenia.

- Jednocześnie każdy Polak i każda Polka już za chwilę będzie mogła zapisać się na indywidualne szkolenie - mówił i wyjaśnił, że chętna osoba otrzyma informację o dostępnych terminach oraz będzie mogła wybrać jednostkę wojskową, w której przejdzie przeszkolenie.

- W modelu idealnym chciałbym, żeby gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności albo bycia w rezerwie Wojska Polskiego było około miliona ludzi, bo to jest fundament - powiedział wiceszef MON. Wskazał też, że skala programu szkoleń, który - jak ocenił - będzie miał znaczący wpływ społeczny, będzie jednak zależała od chęci obywateli.

OGLĄDAJ: "Budowanie historii wokół jednej osoby nikomu nie służy"
Cezary Tomczyk

"Budowanie historii wokół jednej osoby nikomu nie służy"

Cezary Tomczyk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejWojsko PolskieWojskoSłużby wojskoweobronność
Czytaj także:
45-latek jest podejrzany o postrzelenie 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek w rękach policji
Poznań
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa
Zawiadomienie w sprawie Ziobry. "Czasy bezkarności się skończyły"
Polska
Festiwal w Mjanmie w 2019 roku
Motoparalotniarz zrzucił bomby na uczestników festiwalu
japonia fabryka piwo shutterstock_1079485331
Fabryki giganta stanęły. Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataku
BIZNES
Sławomir Mentzen
Mentzen: Nie będę dogadywał się z Kaczyńskim. Nawrocki byłby świetny
Polska
Ekwador. Kolumna prezydenta Daniela Noboi obrzucona kamieniami
Samochód prezydenta obrzucony kamieniami. Nagranie
Berlin, Niemcy
"Wyjątkowo zły odczyt". Fatalne dane z Niemiec
BIZNES
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
METEO
imageTitle
Okłady z lodu, wezwany lekarz. Tak Czeszka walczyła o przetrwanie
EUROSPORT
imageTitle
Niemal pełne salto i upadek na kark. Kibice zamarli
EUROSPORT
Wyprzedzał przed przejściem, na które wchodził pieszy z psem
Niebezpieczny manewr przed przejściem. Dosłownie krok od tragedii. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
METEO
Szkoła (zdj. ilustracyjne)
Najmniej chętnych na edukację zdrowotną pod Tatrami. A gdzie najwięcej?
Kraków
Fręch gra dalej w Wuhanie
Rywalka cierpiała, aż zrezygnowała. Fręch z awansem
EUROSPORT
Dolly Parton
Siostra gwiazdy prosi fanów o modlitwę. "Wielu z was wie"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Cezary Tomczyk
Zatrzymanie związane ze zniszczeniem Nord Stream 2. "Dlaczego my się mamy przejmować Niemcami?"
Polska
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
BIZNES
Tragiczny pożar mieszkania w Olsztynie
Tragiczny pożar w bloku. Nie żyje kobieta
Olsztyn
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
WARSZAWA
We wsi wylądował balon
We wsi wylądował spory balon. Na miejscu pracuje policja
Białystok
Akcja "Hej TY Reaguj" we wrocławskich szkołach
Akcja "Hej TY Reaguj" we wrocławskich szkołach
Wrocław
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
METEO
prisztina kosowo - Offthecouchexperience shutterstock_2484877345_1
"To, co robi Serbia, jest jeszcze poważniejsze niż ingerencje Rosji"
imageTitle
Nawet nie wyszła na kort. Świątek poznała nazwisko rywalki
EUROSPORT
Moment wypadku zarejestrował monitoring
Wjechał w 14-latkę na pasach. Kręgosłup złamany. Na początku dostał grzywnę
Rzeszów
Papież Leon XIV
"Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić"
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie szóstki w Lotto
BIZNES
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
WARSZAWA
Lotnisko Hollywood Burbank
Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica