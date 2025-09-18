Powstał specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów

Żurek: powołałem specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów Źródło: TVN24

Zespół podlegać będzie bezpośrednio prokuratorowi generalnemu. W jego skład wchodzi czterech prokuratorów - poinformował Żurek. - Roboczo nazywamy go Zespołem do Spraw Działań Neosędziów w Sądzie Najwyższym, a także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - powiedział szef MS. Dodał, że zespół już rozpoczął działanie i w czwartek odbyło się jego pierwsze robocze spotkanie.

Zdaniem Żurka, prokuratorzy powinni brać udział w każdym postępowaniu, które generuje odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z orzecznictwem Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. Jak mówił, prokuratorzy wchodzący w skład zespołu będą składać wnioski formalne podczas wspomnianych postępowań.

Waldemar Żurek na czwartkowej konferencji prasowej Źródło: Leszek Szymański/PAP

- Już za dwa tygodnie poinformuję, kiedy pierwszy raz członkowie zespołu pojawią się w Sądzie Najwyższym w sprawach z udziałem neosędziów - zapowiedział. Szef MS podkreślił też, że planuje zrobić wszystko w ramach obowiązującego prawa, by zatrzymać sprawy, które generują odszkodowania. - Nie ja jestem decydentem kwestii politycznych i przyjmowania rozwiązań legislacyjnych, faktycznych. Od tego jest cała koalicja. Natomiast ja robię to, co pozostaje w mojej kompetencji. Będę tutaj konsekwentny w tych działaniach - zapowiedział.

Żurek o "pozwach regresowych" wobec neosędziów

Żurek zapowiedział także inicjowanie pozwów regresowych wobec neosędziów w Sądzie Najwyższym. Jak mówił, powołanie ich w wadliwej procedurze sprawia, że "nie tworzą sądu" a otrzymują wynagrodzenie za samo wejście na salę rozpraw. - Jestem dosyć konsekwentny w tych działaniach i będę takie pozwy regresowe inicjował - zapowiedział.

- Jeżeli funkcjonariusz publiczny, czy też każda inna osoba ze swojej winy spowoduje szkodę, to ten, kto zapłacił za tę szkodę ma prawo dochodzić w tak zwanym regresie tych środków. Dla mnie to jest sytuacja zupełnie nieakceptowalna, kiedy budżet państwa (...) musi wypłacać odszkodowania za wyroki ETPCz, tylko za uczestnictwo na sali rozpraw w posiedzeniu - powiedział.

Dodał, że są to często świetni prawnicy, którzy "wiedzą, że za ich działanie będzie odszkodowanie", co wynika z ugruntowanego orzecznictwa. Zaapelował też kolejny raz do neosędziów, by powstrzymali się od orzekania do czasu uregulowania tej sytuacji ustawowo. Zapowiedział, że gdy pojawi się pierwszy pozew regresowy, spotka się z dziennikarzami i omówi przesłanki, dlaczego jego zdaniem i "zdaniem wielu prawników w Polsce to może być skuteczny sposób na zahamowanie odszkodowań, które Polska wypłaca".

Roszczenie regresowe jest prawem do dochodzenia swoich należności, zwrotu świadczeń na rzecz innych podmiotów. W przypadku neosędziów miałoby to być dochodzenie przez Skarb Państwa zwrotu od nich pieniędzy wypłaconych jako odszkodowania wskutek wydanych przez nich wyroków. Więcej na ten temat przeczytasz w Konkrecie24.

Powrót sędziów w stanie spoczynku

Minister sprawiedliwości mówił na konferencji prasowej o priorytetach ustawowych. - One są już na etapie bardzo zaawansowanym - oświadczył.

Jak mówił, "po wycofaniu naszych wniosków z Komisji Weneckiej na agendzie komisji już nie ma punktu dotyczącego polskich ustaw praworządnościowych". Zaznaczył, że gdy gotowa będzie projektowana ustawa dotycząca statusu tak zwanych neosędziów, zorganizowana zostanie osobna konferencja, na której przedstawi jej założenia. Podkreślił, że równolegle trwają prace nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale - zaznaczył - w rzeczywistości to ustawa, która ma wykonywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - Linia orzecznicza Europejskiego Trybunału jest jasna - tam, gdzie w Sądzie Najwyższym wychodzą na salę neosędziowie, nie ma sądu, nie tworzą oni sądu, Polska wypłaca za to odszkodowania - mówił Żurek. Poinformował w tym miejscu, że Polska wypłaciła już "ponad 5,5 miliona odszkodowań, także zawartych przez MSZ w drodze ugód". Dodał, że "tam, gdzie neosędziowie będą wychodzić na salę rozpraw, tych spraw będzie przybywać".

Waldemar Żurek na konferencji prasowej Źródło: Leszek Szymański/PAP

- My musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić - podkreślił i poinformował, że przygotowywana jest ustawa dotycząca powrotu sędziów ze stanu spoczynku bądź też dobrowolnym wydłużeniu pracy sędziów. - Jest kryzys nominacyjny. Z uwagi na to, że zdaniem nie tylko orzecznictwa, ale wielu autorytetów prawa nie mamy legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie ogłaszamy nowych etatów w sądach, a spraw jest bardzo dużo i cierpią na tym obywatele - mówił Żurek.

Jak dodał, jest gotowy projekt ustawy, który "pozwoli sędziom ze stanu spoczynku, w jakiejś części etatów, wrócić do orzekania, albo też pozwoli wydłużyć czas pracy sędziów, którzy mieliby przechodzić w stan spoczynku". - Składaliby oni tylko stosowne zaświadczenie lekarskie, że są gotowi dalej pełnić służbę - wyjaśnił.