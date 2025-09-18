Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Powstał specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów

Waldemar Żurek
Żurek: powołałem specjalny zespół prokuratorów do spraw neosędziów
Źródło: TVN24
Powołałem zespół prokuratorów do spraw działania nesosędziów w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym - poinformował na czwartkowej konferencji minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Mają oni brać udział w postępowaniach, które generują przyszłe odszkodowania od Skarbu Państwa.

Zespół podlegać będzie bezpośrednio prokuratorowi generalnemu. W jego skład wchodzi czterech prokuratorów - poinformował Żurek. - Roboczo nazywamy go Zespołem do Spraw Działań Neosędziów w Sądzie Najwyższym, a także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - powiedział szef MS. Dodał, że zespół już rozpoczął działanie i w czwartek odbyło się jego pierwsze robocze spotkanie.

Zdaniem Żurka, prokuratorzy powinni brać udział w każdym postępowaniu, które generuje odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z orzecznictwem Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. Jak mówił, prokuratorzy wchodzący w skład zespołu będą składać wnioski formalne podczas wspomnianych postępowań.

Waldemar Żurek na czwartkowej konferencji prasowej
Waldemar Żurek na czwartkowej konferencji prasowej
Źródło: Leszek Szymański/PAP

- Już za dwa tygodnie poinformuję, kiedy pierwszy raz członkowie zespołu pojawią się w Sądzie Najwyższym w sprawach z udziałem neosędziów - zapowiedział. Szef MS podkreślił też, że planuje zrobić wszystko w ramach obowiązującego prawa, by zatrzymać sprawy, które generują odszkodowania. - Nie ja jestem decydentem kwestii politycznych i przyjmowania rozwiązań legislacyjnych, faktycznych. Od tego jest cała koalicja. Natomiast ja robię to, co pozostaje w mojej kompetencji. Będę tutaj konsekwentny w tych działaniach - zapowiedział.

"Potężny kryzys" w Trybunale. Minister "zwolennikiem obsadzenia" wakatów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Potężny kryzys" w Trybunale. Minister "zwolennikiem obsadzenia" wakatów

Żurek o "pozwach regresowych" wobec neosędziów

Żurek zapowiedział także inicjowanie pozwów regresowych wobec neosędziów w Sądzie Najwyższym. Jak mówił, powołanie ich w wadliwej procedurze sprawia, że "nie tworzą sądu" a otrzymują wynagrodzenie za samo wejście na salę rozpraw. - Jestem dosyć konsekwentny w tych działaniach i będę takie pozwy regresowe inicjował - zapowiedział.

- Jeżeli funkcjonariusz publiczny, czy też każda inna osoba ze swojej winy spowoduje szkodę, to ten, kto zapłacił za tę szkodę ma prawo dochodzić w tak zwanym regresie tych środków. Dla mnie to jest sytuacja zupełnie nieakceptowalna, kiedy budżet państwa (...) musi wypłacać odszkodowania za wyroki ETPCz, tylko za uczestnictwo na sali rozpraw w posiedzeniu - powiedział.

Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?

Jan Kunert

Dodał, że są to często świetni prawnicy, którzy "wiedzą, że za ich działanie będzie odszkodowanie", co wynika z ugruntowanego orzecznictwa. Zaapelował też kolejny raz do neosędziów, by powstrzymali się od orzekania do czasu uregulowania tej sytuacji ustawowo. Zapowiedział, że gdy pojawi się pierwszy pozew regresowy, spotka się z dziennikarzami i omówi przesłanki, dlaczego jego zdaniem i "zdaniem wielu prawników w Polsce to może być skuteczny sposób na zahamowanie odszkodowań, które Polska wypłaca".

Roszczenie regresowe jest prawem do dochodzenia swoich należności, zwrotu świadczeń na rzecz innych podmiotów. W przypadku neosędziów miałoby to być dochodzenie przez Skarb Państwa zwrotu od nich pieniędzy wypłaconych jako odszkodowania wskutek wydanych przez nich wyroków. Więcej na ten temat przeczytasz w Konkrecie24.

Powrót sędziów w stanie spoczynku

Minister sprawiedliwości mówił na konferencji prasowej o priorytetach ustawowych. - One są już na etapie bardzo zaawansowanym - oświadczył.

Jak mówił, "po wycofaniu naszych wniosków z Komisji Weneckiej na agendzie komisji już nie ma punktu dotyczącego polskich ustaw praworządnościowych". Zaznaczył, że gdy gotowa będzie projektowana ustawa dotycząca statusu tak zwanych neosędziów, zorganizowana zostanie osobna konferencja, na której przedstawi jej założenia. Podkreślił, że równolegle trwają prace nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale - zaznaczył - w rzeczywistości to ustawa, która ma wykonywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - Linia orzecznicza Europejskiego Trybunału jest jasna - tam, gdzie w Sądzie Najwyższym wychodzą na salę neosędziowie, nie ma sądu, nie tworzą oni sądu, Polska wypłaca za to odszkodowania - mówił Żurek. Poinformował w tym miejscu, że Polska wypłaciła już "ponad 5,5 miliona odszkodowań, także zawartych przez MSZ w drodze ugód". Dodał, że "tam, gdzie neosędziowie będą wychodzić na salę rozpraw, tych spraw będzie przybywać".

Waldemar Żurek na konferencji prasowej
Waldemar Żurek na konferencji prasowej
Źródło: Leszek Szymański/PAP

- My musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić - podkreślił i poinformował, że przygotowywana jest ustawa dotycząca powrotu sędziów ze stanu spoczynku bądź też dobrowolnym wydłużeniu pracy sędziów. - Jest kryzys nominacyjny. Z uwagi na to, że zdaniem nie tylko orzecznictwa, ale wielu autorytetów prawa nie mamy legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie ogłaszamy nowych etatów w sądach, a spraw jest bardzo dużo i cierpią na tym obywatele - mówił Żurek.

Jak dodał, jest gotowy projekt ustawy, który "pozwoli sędziom ze stanu spoczynku, w jakiejś części etatów, wrócić do orzekania, albo też pozwoli wydłużyć czas pracy sędziów, którzy mieliby przechodzić w stan spoczynku". - Składaliby oni tylko stosowne zaświadczenie lekarskie, że są gotowi dalej pełnić służbę - wyjaśnił.

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
policja francja - Jose HERNANDEZ shutterstock_2166407709
Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce
Świat
Instytut Pileckiego
Jest decyzja w sprawie zwolnionych sygnalistów z Instytutu Pileckiego
Polska
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
WARSZAWA
Sklep zakupy
Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz
Paulina Karpińska
GettyImages-2235448391
Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę
BIZNES
Kierowca zmarł na A4 w Rudzie Śląskiej
Zjechał na lewy pas autostrady, otarł się autem o bariery, nie żyje
Katowice
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Chcieli ginekologii zamiast porodówki, dla oszczędności. Radni zagłosowali
Rzeszów
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
METEO
e-papieros
"Sok zombie". Nowy narkotyk zbiera żniwo na imprezach
Świat
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
METEO
Ałła Pugaczowa. Zdjęcie archiwalne
Pugaczowa apeluje do Putina. "Zakończ już to wszystko"
Świat
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Zamiast nocnej prohibicji KO proponuje dzielnicowy pilotaż i szkolenia sprzedawców
WARSZAWA
Zaniedbane gospodarstwo w powiecie oleskim
Martwe i wycieńczone zwierzęta w gospodarstwie. Właściciel z zarzutami
Opole
imageTitle
Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpanie nie mają wątpliwości
EUROSPORT
Urząd Miasta Szczecinek
Miasto wygrało proces ze Skarbem Państwa
Szczecin
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
Świat
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu psychiatrii. "Środki są systematycznie zwiększane"
Piotr Wójcik
shutterstock_2623121045
Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników
BIZNES
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Pokaż mi swoje dane, a powiem ci na co zachorujesz. Tak działa nowy model AI
Zdrowie
Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie
Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę i 30-latek
Olsztyn
imageTitle
Świątek zaskoczona pytaniem o tatę. Ma z Seulu wyjątkowe wspomnienia
EUROSPORT
x.com/RoyalFamily
"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili
Świat
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
METEO
imageTitle
Efekt Urbana? Zmiana miejsca Polski w rankingu FIFA
EUROSPORT
Ppłk Konrad Barnaś
Nie żyje szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
Szczecin
Modi i Putin
Premier Indii dziękuje Putinowi. "Mój przyjacielu"
Świat
Złoty Trump
Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Industrii w Lizbonie. Kiedy historyczny mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
apteka, leki
Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek
BIZNES
Ratusz apeluje, by odwoływać wizyty u specjalistów i nie blokować terminów (zdj. ilustracyjne)
Polacy o ochronie zdrowia. Narzekają na dostępność, doceniają kompetencje
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica