"Chcielibyśmy bezpiecznie falę powodziową doprowadzić do Bałtyku"

Fala powodziowa przesuwa się na teren województwa lubuskiego, staramy się reagować wcześniej - podkreślał w "Faktach po Faktach" Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier doktor inżynier Mariusz Feltynowski. Mówił też zagrożeniu powodziowym dla miejscowości, które znajdują się obecnie na drodze fali. - Zgodnie z tym, co przekazuje nam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wonnej oraz Wody Polskie, powinno być zdecydowanie lepiej. Natomiast chcielibyśmy bezpiecznie tę falę powodziową doprowadzić aż do Bałtyku - zaznaczył.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o zapowiadane przez siebie przesunięcie sił i środków na województwo lubuskie i zachodniopomorskie.

Wyjaśniał, że do tej pory były zagrożenia w czterech województwach, ale obecnie "można powiedzieć, że tam zagrożenie powodziowe minęło". - Strażacy kończą wypompowywać wodę, czyszczą sprzęt. W związku z tym, że fala powodziowa przesuwa się na teren województwa lubuskiego, to staramy się reagować wcześniej, nadmiarowo, być przygotowani na ewentualne przyjście fali powodziowej - mówił.

"Chcielibyśmy bezpiecznie falę powodziową doprowadzić aż do Bałtyku"

Pytany o liczebność przekierowywanego sprzętu i ludzi, przekazał, że "jest takie zapotrzebowanie, jakie zgłasza dany komendant wojewódzki na podstawie rozpoznania komendantów powiatowych". - Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to jest 150 tysięcy strażaków - 30 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 120 tysięcy strażaków ochotników, którzy są zlokalizowani w ponad pięciu tysiącach jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo mamy jeszcze druhów ochotników, którzy nie należą do tego systemu. To też jest prawie 120 tysięcy - kontynuował.

Prowadząca program Anita Werner pytała też, czy stopień zagrożenia powodzią, tam, gdzie w tej chwili zbliża się fala powodziowa, jest tak samo wysoki, jak wcześniej był w Lądku Zdroju, w Głuchołazach, w Stroniu Śląskim.

- Zawsze dmuchamy na zimne. Zgodnie z tym, co przekazuje nam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wody Polskie, powinno być zdecydowanie lepiej. Natomiast chcielibyśmy bezpiecznie tę falę powodziową doprowadzić aż do Bałtyku - zaznaczył Feltynowski.

Ludzie odmawiają ewakuacji, później "strażacy ryzykują"

Pytany, czy ludzie stosują się do poleceń ewakuacji, strażak przyznał, że "tu jest niestety problem". - Informujemy, że za 2-3 godziny tutaj będzie fala powodziowa i należy się ewakuować, no to ludzie twierdzą: panie, ja tu 20 lat żyję i tutaj takiej wody nie było - mówił.

Jak mówił Feltynowski, "niestety to potem powoduje, że jeżeli ta fala już idzie, to jedziemy samochodami, próbujemy ich ewakuować". Kiedy nie jest możliwe dotarcie samochodami, to - przekazał - "są to łódki z bardzo mocnymi silnikami i często w takim nurcie powodziowym strażacy ryzykują". - A jeżeli to również nie jest możliwe, to wtedy grupy wysokościowe z użyciem śmigłowców, lotnictwa, policji, Straży Granicznej, wojska z ratownikami wysokościowymi na pokładzie i technikami linowymi - powiedział. Jak wskazywał, są "bardzo różne metody". Jak dodał, czasem przez warunki pogodowe taka ewakuacja jest bardzo utrudniona.

- Dlatego zachęcamy do tego, żeby nam zaufać, bo my wiemy, co robić - apelował komendant Główny PSP

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: TVN24