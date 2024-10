Wiceministra: można było się lepiej przygotować do powodzi

Musimy się zabezpieczyć przed powodziami, musi powstać więcej zdolności retencyjnych. Mamy na to w ministerstwie 10 miliardów złotych - powiedziała w TVN24 Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska. Przyznała, że do powodzi, która przeszła we wrześniu przez południowo-zachodnią Polskę "można było się lepiej przygotować".

Wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska (Zieloni) gościła w środę w "Rozmowie Piaseckiego". Przyznała, że do powodzi, która przeszła przez południowo-zachodnią Polskę "można było się lepiej przygotować". - Na tę powódź można było przygotować wystarczające zasoby retencyjne, na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, żeby nie zalała takich obszarów, tylu małych miasteczek i nie spowodowała takich szkód - powiedziała.

Pytana, dlaczego państwo nie było przygotowane, odparła - Powinniśmy skierować to pytanie do tych, którzy byli za to odpowiedzialni i którzy otwarcie mówili, że nie zbudują na przykład suchych zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej.

- Minister odpowiedzialny za gospodarkę wodną przez osiem lat - Marek Gróbarczyk - otwarcie mówił, że "po co te zbiorniki, chyba psu na budę". Pani minister Anna Zalewska mówiła, że nie powstaną żadne zbiorniki. Pan minister Michał Dworczyk mówił, zbiorniki nie powstaną - wyliczała nazwiska polityków z poprzedniego rządu.

- Ludzie z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialni za tę politykę teraz, w momencie katastrofy, wiedząc dokładnie, że są za to odpowiedzialni, postanowili bronić się przez atak - stwierdziła wiceministra.

Zielińska: musimy się zabezpieczyć

Czy można lepiej się przygotować? - To jest absolutnie możliwe. Od tego jest planowanie przeciwpowodziowe, od tego jest adaptacja do zmian klimatu, od tego są wszyscy, którzy mówią jak przygotować się na zmiany klimatyczne - wyliczała.

Podkreślała, że teraz "musimy się zabezpieczyć" przed kolejnymi powodziami. - Tam musi absolutnie powstać więcej zdolności retencyjnych. Ja nie mówię, że to musi być wszystko w postaci zbiorników i musimy ich teraz wybudować nie wiadomo ile. Są różne sposoby na budowanie retencji i my na to w ministerstwie w tym roku zabezpieczyliśmy ponad 10 miliardów złotych - przekazała.

- Na pewno będziemy namawiać tych mieszkańców, którzy już po raz enty byli zalewani, żeby nie wracali do tych zniszczonych domów, żeby przenieśli się na tereny bezpieczne, bo tam (gdzie mieszkają - red.) nie będzie lepiej. Tam będzie tylko tej wody więcej i częściej - dodała Zielińska.

Autorka/Autor:ads/kg

Źródło: TVN24