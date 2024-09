Premier: dziś przedstawię pełnomocnika rządu do spraw odbudowy

Premier Donald Tusk na porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego przekazał, że jeszcze w piątek przedstawi pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. - To ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach - wyjaśniał.

W piątek po godzinie 7 we Wrocławiu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. O stanie rzek raportował dyrektor IMGW Robert Czerniawski. - Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), tam jeszcze delikatnie następuje wzrost do maksimum, powinno się podwyższyć do 10 centymetrów, ale jest tam duży zapas na wale. Malczyce (woj. dolnośląskie) - dochodzimy do stanu maksymalnego dzisiaj wieczorem. Ze względu na wąskie koryto rzeki, należy zwrócić uwagę na Głogów (woj. dolnośląskie) i później na Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie), ze względu na charakter morfologiczny koryta, które jest tam dość wąskie - mówił.

Zbiorniki retencyjne działają normalnie

Szefowa Wód Polskich przekazała, że obecnie większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie. - Zbiornik Nysa (woj. opolskie) ma zmniejszony odpływ, w zbiorniku Mietków (woj. dolnośląskie) musieliśmy nieco zwiększyć odpływ, żeby go opróżnić - powiedziała.

Kopczyńska przyznała, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże uszczerbki.

Prezes Wód Polskich przedstawiła również prognozę dla Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego, wskazując, że w samym mieście nie występują obecnie żadne zdarzenia kryzysowe. Dalszy wzrost stanu wód obserwuje się natomiast w Gozdowicach i Bielinku. - Pracownicy Wód Polskich wraz z żołnierzami WOT będą na bieżąco monitorować wały przeciwpowodziowe. Żołnierze WOT będą wspierać ewentualne naprawy - zapewniła. Jak wskazała, podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek.

Premier: dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w piątek w południe przedstawi pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi.

- To będzie ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach - wyjaśniał.

Dwóch nowych pełnomocników MSWiA

Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, poinformował, że na wniosek wojewody opolskiego podjął decyzję o wyznaczeniu dwóch nowych pełnomocników MSWiA w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim (woj. opolskie). Wcześniej MSWiA na podobny ruch zdecydowało się już w przypadku Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego - miejscowości również ciężko dotkniętych powodzią, gdzie zarządzanie objął Michał Kamieniecki, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP. Jak mówił Siemoniak, w przypadku Guchołaz chodzi o Arkadiusza Kuśmierskiego, zastępcę wojewódzkiego komendanta PSP w Opolu, a w przypadku Lewina Brzeskiego - o Dariusza Kulawinka, komendanta powiatowego PSP w Brzegu.

5600 policjantów na terenach powodziowych

Na terenach powodziowych pracuje 5600 policjantów. - Nacisk jest na koordynację śmigłowcową. Mamy ich do dyspozycji 24 - z wojska, policji i Straży Granicznej. Realizują w głównej mierze zadania transportowe - poinformował komendant główny policji Marek Boroń.

- Nie przybyło nam zdarzeń kryminalnych związanych z szabrownictwem. Ujawniliśmy nowe zbiórki, które podlegają naszej weryfikacji. To jest kolejnych 28 zbiórek, które będą mocno weryfikowane. Razem to są 62 zbiórki, które uważamy, że mogą nosić znamiona przestępstwa - wyjaśnił.

"Tylko 16 nowych interwencji" strażaków. Pomagają żołnierze

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltynowski poinformował, że było "tylko 16 nowych interwencji związanych z opadami deszczu i działaniami przeciwpowodziowymi". Przekazał, że straż pożarna zaangażowała dodatkowe samochody dowodzenia i łączności. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych genenerał Marek Sokołowski poinformował, że na miejscu działa 20 tysięcy żołnierzy. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztof Stańczyk przekazał, że w nocy żołnierze umacniali wały w miejscowościach Brzeg Dolny i Stary Górnik. Dodał, że kontynuowana jest praca w zakresie zabezpieczenia osuwiska w miejscowości Bardo.

Leszczyna: Przychodnie w większości pracują. Nie ma problemu z dostępem do leków

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszyczna podsumowała w piątek, jak instytucje ochrony zdrowia ucierpiały do tej pory w wyniku powodzi na południu Polski. Zalany został jeden szpital - w Nysie. - Ewakuowaliśmy tam 101 pacjentów z pomocą wojska, straży pożarnej i służb ratowniczych. Zalany został też zakład opiekuńczo-leczniczy w Paczkowie, skąd trzeba było zabrać 35 osób - poinformowała. Pacjenci trafili do innych szpitali. Zalane zostały również sanatoria lecznicze w Lądku Zdroju i Długopolu.

Na terenach Dolnego Śląska dotkniętych powodzią jest 390 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Spośród nich 30 funkcjonuje w niepełnym wymiarze godzin, a dwie przychodnie w ogóle nie pracują (pow. ząbkowicki) - przekazała ministra. W województwie opolskim na terenach zalewowych jest 48 przychodni. Nie pracuje pięć z nich - trzy w Nysie i dwie w Lewinie Brzeskim - przekazała Leszczyna.

Ministra zdrowia zapewniła, że nie ma problemu z dostępem do leków. - Nie została zalana żadna hurtownia - dowożą potrzebne leki - powiedziała. Izabela Leszczyna przypomniała, że w związku z powodzią obowiązuje nowe zarządzenie NFZ, na podstawie którego pacjenci mogą korzystać z dowolnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie tylko tego, do którego są zapisani. NFZ refunduje te świadczenia. Działa całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590. - To bieżące wsparcie dla pacjentów, nasi konsultanci informują, gdzie są czynne apteki, gdzie można zrealizować recepty, gdzie można otrzymać świadczenia medyczne - wyjaśniała.

Pacjenci mogą korzystać również ze wsparcia psychologicznego pod nr infolinii 116 111 (dedykowana dzieciom i młodzieży) oraz pod nr 800 70 2222 (dla dorosłych).

Zalane wodociągi

Izabela Leszczyna przekazała również, że według raportu Głównego Inspektora Sanitarnego z czwartku, obecnie zalanych jest 89 wodociągów. - Sprawujemy poprzez sanepid nadzór nad żywnością - zalana nie jest zdatna do użytku. Zaopatrujemy również ludność w środki do dezynfekcji do powierzchni i wody - poinformowała Leszczyna. Można je bezpłatnie otrzymać w lokalnych sanepidach.

