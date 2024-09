Ekstremalne opady, podtopienia, zalania. Czytaj relację w tvn24.pl - Najtrudniejsza sytuacja na ten moment jest w województwie dolnośląskim i opolskim. Kotlina Kłodzka, Stronie Śląskie to miejsca, które wymagają największego wsparcia. Uruchomione są wszystkie siły i środki, zarówno straży pożarnej, policji, jak i wojska. Uruchomione są śmigłowce, które ewakuują ludność z Kotliny Kłodzkiej, Stronia Śląskiego. Inny sposób ewakuacji jest na ten moment niemożliwy. Doszło do zerwania mostów, trudnych momentów w ochronie tamy czy wałów - powiedział podczas briefingu w Katowicach Kosiniak-Kamysz. Jak wskazał, nie zawsze można użyć pływających transporterów samobieżnych, bo nurt wody na to nie pozwala. - Tak więc środki lotnicze - zarówno wojskowe, jak i policyjne, TOPR są dzisiaj kierowane do ewakuowania ludności - dodał. Jak przekazał minister obrony, w rejon dotknięty powodzią zmierzają kolejne jednostki wojskowe. - Wszędzie tam, gdzie wojewodowie wystąpili, tak jak wojewoda opolska, z zapotrzebowaniem na kolejne jednostki, żołnierze będą do dyspozycji - zapewnił.