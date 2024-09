Szczepienia na terenach objętych powodzią. "Szacujemy potrzeby"

- W tej chwili jesteśmy na etapie szacowania potrzeb. Mamy dwie grupy, które mogą być ewentualnie brane pod uwagę - mówił na konferencji Główny Inspektor Sanitarny. I wymienił osoby z obszarów zalanych, które mogły mieć kontakt ze skażoną wodą. Druga grupa to m.in. straż pożarna i ratownicy. Zaznaczył też, że na razie jest to "koncepcja". - Na razie nie wyznaczamy żadnych konkretnych grup ani punktów szczepień, bo jest to jeszcze przedwczesne na tym etapie. Na razie szacujemy potrzeby i sprawdzamy, czy nasze zasoby w rezerwach wystarczą na te potrzeby - wyjaśnił.

Woda powodziowa. Na co uważać

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie jeść żywności, która miała kontakt z wodą powodziową. "Wyrzuć ją bez względu na stan opakowania". RCB przypomina także, by na zalanym terenie pić tylko wodę butelkowaną. - Nawet jeżeli to jest konserwa, słoik czy butelka, to w czasie kiedy było to zanurzone w wodzie powodziowej mogło dojść do skażenia tego opakowania i nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć zawartości - precyzował w poniedziałek również Główny Inspektor Sanitarny.