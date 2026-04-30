ROZMOWA PIASECKIEGO

Powody odejścia Sławomira Cenckiewicza. Marcin Przydacz zabrał głos

30 0730 1na1 cl przydacz
Przydacz o sprawie Cenckiewicza
Nie było żadnego konfliktu, żadnego iskrzenia - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Komentował rezygnację Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Sławomir Cenckiewicz w zeszłym tygodniu złożył rezygnację z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W długim wpisie tłumaczył decyzję i przekonywał, że ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został zapytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy konflikt, jakaś rywalizacja i iskrzenie między nim a Cenckiewiczem przyczyniły się do tego, że odszedł ze stanowiska szefa BBN. - Nie. Nie było po pierwsze żadnego konfliktu, żadnego iskrzenia - odparł.

Na uwagę, że BBN i Biuro Polityki Międzynarodowej w naturalny sposób rywalizują, a jeszcze jak są "politycy z trochę innych bajek", to iskrzenie musi występować, Przydacz powiedział: - Ale jedna bajka nas łączy pod tytułem Rzeczpospolita Polska, nawet jeśli są jakieś różnice poglądowe.

Przyznał, że pomiędzy Biurem Polityki Międzynarodowej a BBN "czasami pojawiają się podobieństwa w zakresie kompetencji dotyczących polityki międzynarodowej". - Natomiast zapewniam, że akurat podzieliliśmy się bardzo ładnie w tych swoich zadaniach - dodał.

- Próba wtłaczania tego w jakiś wewnętrzny spór jest tak naprawdę chęcią ominięcia podstawowego powodu. A podstawowym powodem jego odejścia jest bezprawie i lekceważenie wyroków sądów przez rząd Donalda Tuska - mówił Przydacz.

Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela
Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela

Przydacz: myślę, że to było działanie, które należało poddać krytyce

Był też pytany, czy Cenckiewicz niepotrzebnie "kąsał" Donalda Trumpa. Cenckiewicz w połowie kwietnia ocenił, że wpis prezydenta USA na temat papieża Leona XIV i grafika, którą opublikował, na której Trump jest przedstawiony jako postać przypominająca Chrystusa, przekraczają wszelkie normy.

Wpis i grafika Trumpa. Szef BBN: przekracza wszelkie normy
Wpis i grafika Trumpa. Szef BBN: przekracza wszelkie normy

Przydacz o uwolnieniu Poczobuta

Odniósł się także do uwolnienia z białoruskiego więzienia dziennikarza i aktywisty mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Gość "Rozmowy Piaseckiego" został zapytany, czy najważniejszą informacją było to, że załatwili to prezydenci USA i Polski Donald Trump i Karol Nawrocki.

- Najważniejszą informacją jest to, że Andrzej Poczobut jest wolny. Powinniśmy się z tego cieszyć. Jest w dobrym relatywnie stanie zdrowia - powiedział Przydacz. Dodał, że "cała reszta jest pewnym ważnym czynnikiem, bo pokazuje sprawczość państwa".

Poczobut na nagraniu ze szpitala. Padły ważne słowa
Poczobut na nagraniu ze szpitala. Padły ważne słowa

- W wielu komentarzach, wpisach mówiłem o tym, że świetną robotę, wykonawczą już później, przeprowadzili oficerowie polskich służb - mówił.

- Wszystkie ekipy, od czasów Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, ministrowie, na pewno ten rząd też robił wszystko, żeby uwolnić Andrzeja Poczobuta. Nic się nie udawało do momentu, w którym zaangażowali się na dobre Amerykanie. A to było decyzją prezydenta Trumpa i trzeba to odnotować - dodał.

OGLĄDAJ: "Zapraszamy Poczobuta do Pałacu po Order Orła Białego"
"Zapraszamy Poczobuta do Pałacu po Order Orła Białego"

Czytaj także:
Miłosz Motyka, Jolanta Sobierańska-Grenda
"Stanowisko na skazanie". Czy to najbardziej gorące krzesło?
Marcin Złotkowski
Kolizja na trasie pomiędzy miejscowościami Brok i Poręba
Uderzył w ciężarówkę i uciekł. Zatrzymali go kompletnie pijanego
WARSZAWA
Znalezione na chodniku zdjęcie
Na chodniku leżało bardzo stare rodzinne zdjęcie. Rozpoznajesz?
Gdynia
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Zawirowania Pauliny Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
WARSZAWA
Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu
Tusk o "wielkiej klatce pełnej freaków". "Nie bawimy się w wasze walki szaleńców"
RELACJA
Setki ukraińskich dzieci oskarżono o zdradę kraju
Tak rosyjskie służby "łowią" ukraińskie dzieci
Jakub Loska
45 min
pc
Żukowska: liczę się z tym, że mogą nie wpuścić mnie do Izraela i USA
News Michalskiego
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
METEO
shutterstock_2253969793
Miliony kary dla wypożyczalni Panek. UOKiK zawiadamia prokuraturę
BIZNES
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS
BIZNES
"Biały Lotos" - kadry z sezonu 3.
"Biały Lotos". Kolejne głośne nazwisko w obsadzie
Kultura i styl
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Zaskakujące wyniki gigantów technologicznych w cieniu wydatków na AI
BIZNES
Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę
WARSZAWA
Spłonął drewniany dom
Cała wieś się go bała. Ojca wyganiał na noc do lasu. W końcu podpalił dom
Białystok
Król Karol III i królowa Camilla podczas wizyty w Nowym Jorku. Notatka zostawiona z bukietem
Poruszający gest królewskiej pary w Nowym Jorku
Świat
ropa naftowa
Ropa najdroższa od czterech lat. Rynek z obawą czeka na ruch Trumpa
BIZNES
Policjanci zajęli się porzuconymi szczeniakami
Ktoś porzucił szczeniaki w lesie
WARSZAWA
Mężczyzna strzelał z balkonu do przechodniów
Strzelał z balkonu do człowieka. Mężczyzna zatrzymany
Poznań
Łukasz Mejza
Łukasz Mejza odszedł z klubu PiS. Zaskakujące kulisy, szykował dokument
Patryk Michalski
imageTitle
Karny czy teatralny upadek? Kontrowersja w Madrycie
EUROSPORT
imageTitle
Znamy już komplet półfinalistów mistrzostw świata
EUROSPORT
Tragiczny wypadek pod Tczewem
Wypadek na "starej jedynce". Dwie osoby nie żyją
Trójmiasto
imageTitle
Gorąco po meczu. Musiała interweniować ochrona
EUROSPORT
Kierujący hulajnogą został ukarany wysokim mandatem
Jechał hulajnogą, był pijany
Kujawsko-Pomorskie
Przemysław Czarnek
"Panie pośle, co z tymi panelami?". Czarnek: o Jezu...
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Dało się odczuć nawet -8 stopni. Kiedy zacznie się robić cieplej
METEO
imageTitle
Były kierowca F1 podpadł organizacji walczącej o prawa zwierząt
EUROSPORT
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Nieletni na czele statystyk. Ich długi podwoiły się w rok
BIZNES
Statek Zefir
Zefirem do Serocka, Kopernikiem do Grubej Kaśki, wąskotorówką do Tarczyna
WARSZAWA

