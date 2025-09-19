Logo strona główna
Polska

Prokuratura Krajowa reaguje na decyzję w sprawie Manowskiej

Małgorzata Manowska
Umorzone postępowanie w sprawie immunitetu Manowskiej. Rzecznik PK: mamy pomysł, który będziemy realizować
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa "będzie konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej". Jak przekazał rzecznik Przemysław Nowak, prokuratorzy uznali postanowienie członków Trybunału Stanu za "niezasadne".

W czwartek w Trybunale Stanu na posiedzeniu niejawnym zebrało się trzech sędziów - Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Piotr Sak i Józef Zych, którzy wrócili do rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Postępowanie zostało umorzone. Jeden z sędziów złożył zdanie odrębne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Bezprawne" posiedzenie w Trybunale Stanu. Jest decyzja w sprawie Manowskiej

"Bezprawne" posiedzenie w Trybunale Stanu. Jest decyzja w sprawie Manowskiej

"Czuję się zażenowany, że wypowiadam te słowa"

"Czuję się zażenowany, że wypowiadam te słowa"

Prokuratura Krajowa: postanowienie jest niezasadne

Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak opublikował w piątek "stanowisko Prokuratury Krajowej w sprawie umorzenia postępowania przez dwóch członków Trybunału Stanu".

Napisał, że obecny na posiedzeniu "prokurator Zbigniew Synak z WSW PK podtrzymał złożony w dniu 16 września 2025 r. wniosek o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy członków Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka wobec zachodzących okoliczności wywołujących uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności".

"Prokurator złożył także wniosek o odroczenie posiedzenia i skierowanie sprawy na posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu celem rozpoznania powyższego wniosku o wyłączenie oraz rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. o wyłączeniu sędziów" - dodał Nowak.

Przekazał też, że pełnomocnik Małgorzaty Manowskiej złożył wniosek o wyłączenie sędziego Józefa Zycha oraz o odroczenie posiedzenia.

Jak czytamy w komunikacie, po przerwie przewodniczący Piotr Andrzejewski ogłosił postanowienie "o umorzeniu sprawy w przedmiocie wniosku Prokuratury Krajowej o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 i 11 k.p.k., wobec niespełnienia kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela".

Zdecydował też o "oddaleniu wniosku o wyłączenie członków Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka z uwagi na brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela i pozostawieniu go bez rozpoznania" oraz "oddaleniu wniosku pełnomocnika Małgorzaty Manowskiej o wyłączenie sędziego Józefa Zycha".

Rzecznik PK dodał, że "sędzia Józef Zych złożył zdanie odrębne do postanowienia o umorzeniu i jego uzasadnienia, w którym zwrócił uwagę na konieczność skierowania sprawy na posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu celem rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. o wyłączeniu sędziów".

"W ocenie prokuratora postanowienie powyższe jest niezasadne" - przekazał Nowak.

Prokuratura: wnioski pochodziły od uprawnionego oskarżyciela

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że wnioski o uchylenie immunitetu oraz o wyłączenie Andrzejewskiego i Saka pochodziły od "uprawnionego oskarżyciela". Wskazał, że według przepisów "wniosek o uchylenie immunitetu (a tym bardziej incydentalny wniosek o wyłączenie sędziego) może pochodzić od prokuratora". Wyjaśnił, że "może to być każdy prokurator, niezależnie od stanowiska (jednostki) lub pełnionej funkcji" i dodał, że "w szczególności przepisy nie wymagają, aby wnioski tego rodzaju składał Prokurator Krajowy lub Naczelnik WSW PK".

Nowak zaznaczył też, że wniosek o uchylenie immunitetu został złożony przez Dariusza Makowskiego, który jest prokuratorem od 1995 roku i obecnie "zajmuje stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, na które został powołany (przywrócony) w roku 2024 przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara".

Natomiast wniosek o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka, przekazał rzecznik, "został złożony (i wczoraj podtrzymany) przez Zbigniewa Synaka, który jest prokuratorem od roku 2001" i "obecnie jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na które to stanowisko został powołany w roku 2007 przez ówczesnego Zastępcę Prokuratora Generalnego Jerzego Engelkinga (zastępcę PG Zbigniewa Ziobry)".

"W sprawie istnieje kworum"

Rzecznik PK stwierdził, że "w sprawie istnieje kworum" umożliwiające rozpoznanie wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. "Tworzy je pełny skład Trybunału Stanu, z wyłączeniem osoby, której dotyczy wniosek. Wystarczający skład był obecny na posiedzeniu Trybunału Stanu w dniu 3 września 2025 r." - czytamy.

Nowak napisał, że pogląd o braku kworum, przedstawiony przez Andrzejewskiego i Saka, "stanowi konsekwencję niezasadnego i niewywołującego skutków prawnych postanowienia tych samych dwóch członków o wyłączeniu 12 osób ze składu".

Przypomniał, że jako podstawę wyłączenia wskazali między innymi "bycie świadkiem czynu w znaczeniu faktycznym, która to przesłanka dotyczy również ich samych".

"Tak więc Piotr Andrzejewski i Piotr Sak w dniu 29 sierpnia niezasadnie wyłączyli od udziału w rozpoznaniu sprawy 12 członków Trybunału, a następnie postępowanie umorzyli z powodu braku kworum wynikającego z ww. wyłączenia. Przy czym decyzję tę podejmowali pomimo złożonego i nierozpoznanego wniosku o ich wyłączenie" - oświadczył rzecznik Prokuratury Krajowej.

Dodał, że "brak kworum nie jest 'inną okolicznością wyłączającą ściganie' w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., na podstawie której postępowanie zostało umorzone". "Brak kworum ma bowiem charakter wyłącznie faktyczny i organizacyjny, skutkujący co najwyżej koniecznością odroczenia lub zawieszenia posiedzenia. Tymczasem przepis ten ('inna okoliczność wyłączająca ściganie') odnosi się do przeszkód prawnych, o charakterze trwałym i nieusuwalnym" - czytamy.

"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła

Prokuratura o "bezpodstawnym" wykluczeniu jawności

Nowak wskazał też na "bezpodstawność 'wykluczenia jawności' wczorajszego posiedzenia". Zauważył, że zgodnie z art. 20b ustawy o Trybunale Stanu "wykluczenie jawności rozprawy przed Trybunałem Stanu może uzasadniać wyłącznie wzgląd na bezpieczeństwo państwa lub ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności 'tajne lub 'ściśle tajne'".

"W sprawie nie ma informacji niejawnych, w tym w szczególności o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". Nie występują również żadne okoliczności dotyczące "bezpieczeństwa państwa". Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu funkcjonariuszowi publicznemu w związku z podejrzeniem popełnienia trzech przestępstw urzędniczych związanych z zajmowanymi funkcjami, a wszystkie najważniejsze okoliczności faktyczne dotyczące tej sprawy są jawne i publicznie znane" - podkreślił.

Prokuratura Krajowa "będzie konsekwentnie kontynuować działania procesowe"

Rzecznik oświadczył, że "Prokuratura Krajowa, uznając zarówno przedmiotowe postanowienie, jak i wcześniejsze z dnia 29 sierpnia 2025 r., za całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku z dnia 16 lipca 2025 r., będzie konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej".

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Trybunał StanuMałgorzata ManowskaProkuratura Krajowa
