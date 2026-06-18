Posłanka Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie
Podczas czwartkowych obrad Sejmu, kilka minut przed godziną 13, po jednym z głosowań, posłanka KO Katarzyna Piekarska wdała się w żywą dyskusję z politykami PiS. W jej trakcie parlamentarzystka zasłabła i osunęła się na sejmowe ławy.
Wokół Piekarskiej zgromadzili się inni posłowie, którzy pomogli jej wstać i po chwili, z pomocą funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, opuściła ona salę obrad.
Po przerwie Sejm kontynuował obrady.
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Źródło: tvn24.pl