Polska Posłanka Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie Oprac. Adrian Wróbel |

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska zasłabła w trakcie przerwy w obradach Sejmu Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Podczas czwartkowych obrad Sejmu, kilka minut przed godziną 13, po jednym z głosowań, posłanka KO Katarzyna Piekarska wdała się w żywą dyskusję z politykami PiS. W jej trakcie parlamentarzystka zasłabła i osunęła się na sejmowe ławy.

Wokół Piekarskiej zgromadzili się inni posłowie, którzy pomogli jej wstać i po chwili, z pomocą funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, opuściła ona salę obrad.

Posłanka KO Katarzyna Piekarska zasłabła na sali plenarnej Sejmu Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Po przerwie Sejm kontynuował obrady.

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