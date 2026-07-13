W KULUARACH Poseł podziękował prezesowi PiS. Chodzi o rosnące poparcie dla Konfederacji Aleksandra Sapeta |

Poseł podziękował prezesowi PiS. Chodzi o poparcie Konfederacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Rosyjska propaganda przedstawia pełnoskalową inwazję na Ukrainę jako dążenia do "denazyfikacji i demilitaryzacji" tego kraju. Patryk Michalski zwrócił uwagę "W kuluarach" w TVN24, że jedna z ostatnich wypowiedzi posła PiS Przemysława Czarnka wpisuje się w narrację Kremla.

Czarnek "przekroczył kolejną granicę"

Czarnek przemawiał w sobotę pod pomnikiem Ofiar Wołynia w Lublinie. - To, co jest jeszcze ważniejsze, to jest teraźniejszość i przyszłość. Otóż my dzisiaj mamy absolutnie moralny obowiązek, nie tylko prawo, obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych, krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie - powiedział.

Zdaniem Michalskiego polityk PiS "przekroczył kolejną granicę". - Do tej pory, nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość rządziło, czytaliśmy w takich ostrzeżeniach, że kwestia powtarzania tej narracji putinowskiej o odradzającym się nazizmie w Ukrainie jest czymś, co ma uderzać w Ukrainę i ją osłabiać - zauważył.

Przypomniał, że ostrzegał przed tym w przeszłości Stanisław Żaryn, odpowiedzialny w rządzie PiS za bezpieczeństwo informacyjne. - Mówił, że tworzenie tej wizji odradzającego się nazizmu w Ukrainie jest fałszywą tezą - dodał.

Patryk Michalski: Czarnek przekroczył kolejną granicę Źródło: TVN24

Poseł Konfederacji podziękował Kaczyńskiemu

Politycy PiS jeszcze do niedawna chętnie mówili o wsparciu dla walczącej Ukrainy w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz z ust działaczy partii Jarosława Kaczyńskiego coraz częściej padają antyukraińskie wypowiedzi oraz krytykowany jest obecny rząd za przekazanie pocisków do systemu Patriot Kijowowi.

- To są intencje czysto polityczne, wyborcze. Chodzi o wynik, chodzi o poparcie - ocenił Radomir Wit "W kuluarach". Czy w ten sposób PiS walczy o elektorat Konfederacji? - Im bardziej jakieś ugrupowanie się radykalizuje, to nie jest tak, że będzie zdobywało tych radykalnych wyborców, tylko ci radykalni wyborcy będą utwierdzać się w przekonaniu, że ich wybór związany z ich radykalnym ugrupowaniem jest słuszny - skomentował Wit.

I tu pojawiają się podziękowania ze strony tych, którzy mogliby skorzystać na wspomnianym przez dziennikarza trendzie. - Jako Konfederacja powolutku, pomalutku przygotowujemy się. Dziękujemy panu Kaczyńskiemu, że jemu się to wszystko udaje, wzmacniać Konfederację z sześciu do siedmiu do 14 procent (poparcia) i liczymy na to, że pan prezes Jarosław Kaczyński będzie nadal podążał tym skutecznym dla Konfederacji tempem - powiedział w rozmowie z Witem poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

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