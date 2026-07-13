Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
W KULUARACH

Poseł podziękował prezesowi PiS. Chodzi o rosnące poparcie dla Konfederacji

|
Przemysław Czarnek
Poseł podziękował prezesowi PiS. Chodzi o poparcie Konfederacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Dziękujemy prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jemu się wszystko udaje, by wzmacniać Konfederację - powiedział poseł tej formacji Krzysztof Mulawa w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem. W tle radykalizacja Prawa i Sprawiedliwości w kwestii pomocy Ukrainie oraz antyukraińskie wypowiedzi polityków.

Rosyjska propaganda przedstawia pełnoskalową inwazję na Ukrainę jako dążenia do "denazyfikacji i demilitaryzacji" tego kraju. Patryk Michalski zwrócił uwagę "W kuluarach" w TVN24, że jedna z ostatnich wypowiedzi posła PiS Przemysława Czarnka wpisuje się w narrację Kremla.

Czarnek "przekroczył kolejną granicę"

Czarnek przemawiał w sobotę pod pomnikiem Ofiar Wołynia w Lublinie. - To, co jest jeszcze ważniejsze, to jest teraźniejszość i przyszłość. Otóż my dzisiaj mamy absolutnie moralny obowiązek, nie tylko prawo, obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych, krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie - powiedział.

Zdaniem Michalskiego polityk PiS "przekroczył kolejną granicę". - Do tej pory, nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość rządziło, czytaliśmy w takich ostrzeżeniach, że kwestia powtarzania tej narracji putinowskiej o odradzającym się nazizmie w Ukrainie jest czymś, co ma uderzać w Ukrainę i ją osłabiać - zauważył.

Przypomniał, że ostrzegał przed tym w przeszłości Stanisław Żaryn, odpowiedzialny w rządzie PiS za bezpieczeństwo informacyjne. - Mówił, że tworzenie tej wizji odradzającego się nazizmu w Ukrainie jest fałszywą tezą - dodał.

Patryk Michalski: Czarnek przekroczył kolejną granicę
Źródło: TVN24

Poseł Konfederacji podziękował Kaczyńskiemu

Politycy PiS jeszcze do niedawna chętnie mówili o wsparciu dla walczącej Ukrainy w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz z ust działaczy partii Jarosława Kaczyńskiego coraz częściej padają antyukraińskie wypowiedzi oraz krytykowany jest obecny rząd za przekazanie pocisków do systemu Patriot Kijowowi.

- To są intencje czysto polityczne, wyborcze. Chodzi o wynik, chodzi o poparcie - ocenił Radomir Wit "W kuluarach". Czy w ten sposób PiS walczy o elektorat Konfederacji? - Im bardziej jakieś ugrupowanie się radykalizuje, to nie jest tak, że będzie zdobywało tych radykalnych wyborców, tylko ci radykalni wyborcy będą utwierdzać się w przekonaniu, że ich wybór związany z ich radykalnym ugrupowaniem jest słuszny - skomentował Wit.

I tu pojawiają się podziękowania ze strony tych, którzy mogliby skorzystać na wspomnianym przez dziennikarza trendzie. - Jako Konfederacja powolutku, pomalutku przygotowujemy się. Dziękujemy panu Kaczyńskiemu, że jemu się to wszystko udaje, wzmacniać Konfederację z sześciu do siedmiu do 14 procent (poparcia) i liczymy na to, że pan prezes Jarosław Kaczyński będzie nadal podążał tym skutecznym dla Konfederacji tempem - powiedział w rozmowie z Witem poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

>>> Zobacz też wyniki najnowszego sondażu partyjnego.

OGLĄDAJ: Ojciec Rydzk uderza w in vitro. "Te słowa są odczłowieczające"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
Tagi:
Przemysław CzarnekPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaJarosław KaczyńskiUkrainaWojna w UkrainieRosja
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
para
"Widziałam brak dobrej woli do rozmów". Kotula o pracach nad ustawą o statusie osoby najbliższej
JEDEN NA JEDEN
imageTitle
Przylot, prezentacja, debiut. Lewandowski rusza na podbój Ameryki
EUROSPORT
imageTitle
FIFA chce kolejnego rozszerzenia mundialu. Infantino sugeruje zmiany
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Mogielnica
Wieczorny wypadek pod Płockiem. Auto wbiło się w drzewo
WARSZAWA
Akcja ratunkowa na Jeziorze Łebsko
Służby uratowały topiącą się krowę. "Nigdy tego nie ćwiczyliśmy"
Pomorskie
42 min
pc
"Pytanie, jakie szczepienia, to zdecydowanie za mało". Jak przygotować się na wymarzone wakacje?
Joanna Kryńska
Policja zatrzymała cztery osoby
Policja: kradli tożsamość innych osób, zakładali konta i zaciągali pożyczki
WARSZAWA
Karambol
Zderzenie ośmiu samochodów na autostradzie. Są zabici i ranni
Świat
Burza, chmury
Burze na początek tygodnia. Tu są ostrzeżenia
METEO
imageTitle
Bolesny spadek Świątek. Spore zmiany w rankingu po Wimbledonie
EUROSPORT
Akcja służb w Jaworznie
Koperta "z banku" i biały proszek. Akcja służb w Jaworznie
Polska
26 min
pc
Premiera"Ktoś chce ukryć tę sprawę". Kim jest Eliot w aferze GetBack i dlaczego to ukrywano?
Superwizjer
Lindsey Graham
Są nowe informacje o przyczynie śmierci republikańskiego senatora
Świat
Tragiczny pożar pubu w Tajlandii
Tragedia w Bangkoku. Kilkadziesiąt osób nie żyje
Świat
Amerykański atak na cele w Iranie - 12.07.2026 r.
USA uderzyły w kilkadziesiąt irańskich celów
Świat
Jannik Sinner
Zmiany w ukraińskim rządzie, nowa partia i apel wojska
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Pogoń Kubicy w Sao Paulo. Podium poza zasięgiem
EUROSPORT
Ojciec Tadeusz Rydzyk
Rydzyk o in vitro na Jasnej Górze. "To są słowa odczłowieczające"
W kuluarach
Burze, upał, gorąco
Zagrzmi, nadciągnie gorąc. IMGW może wydać alarmy
METEO
12 1920 fpf gosc-0178
Po co nowa partia? "Musimy to odwrócić"
Fakty po Faktach
Jannik Sinner
Sinner znów to zrobił
EUROSPORT
imageTitle
"Rośnij zdrowo i nabieraj sił". Wielka radość w rodzinie Kubackich
EUROSPORT
Upalny dzień w koreańskim Gyeongsan
Pierwszy taki alarm przed upałem w historii
METEO
imageTitle
Polki bez awansu. Trener nie załamuje rąk
EUROSPORT
Wymiana jeńców wojennych (czerwiec 2025)
Liczba porwanych trudna do oszacowania. Będą kolejne sankcje
Świat
Pożar na wyspie Korczula w Chorwacji
Zapalił się gęsty las. Pożar na chorwackiej wyspie
METEO
imageTitle
Sprinterski finisz. Pokaz mocy Mathieu van der Poela
EUROSPORT
imageTitle
Triumf Irlandczyka w Finlandii. Korpuliński obronił prowadzenie w Drift Masters
EUROSPORT
Ludzie szukają ochłody na brzegu Sekwany w Paryżu
Fala gorąca nad Europą Zachodnią, katastrofa ekologiczna we Włoszech
METEO
Upadek rosyjskiej bomby w Sumach, nagranie z monitoringu kawiarni
Eksplozja i przeraźliwy krzyk. Nagranie z ataku na Sumy
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica