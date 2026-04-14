Polska

Poseł PiS: prezes Kaczyński popełnił błąd

Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk: prezes Jarosław Kaczyński popełnił błąd
Jarosław Kaczyński popełnił błąd - powiedział w "Faktach po Faktach" poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi prezesa swojej partii na temat Petera Magyara, w której Kaczyński powielił nieprawdziwą informację na temat lidera węgierskiej Tiszy. - Mówiąc kolokwialnie: chyba otoczenie czyta mu internet - skomentował poseł KO Konrad Frysztak.

Jarosław Kaczyński pytany był we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego nie pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w niedzielnych wyborach na Węgrzech. Prezes PiS ocenił, że to zwycięstwo jest jednym z objawów "zupełnej znieczulicy społeczeństw europejskich na fakty, nawet najbardziej drastyczne". Proszony o doprecyzowanie swojej wypowiedzi odparł, że chodzi mu o to, "co opisuje jego [Magyara - przyp. red.] żona, że upiekł szczenię". Taką informację podał w artykule z 6 kwietnia portal Magyar Hirek 24. Strona ta zaczęła publikować materiały zaledwie miesiąc przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Informacja ta to fake news, który przed wyborami na Węgrzech powielały prorosyjskie konta w mediach społecznościowych, o czym piszemy w Konkret24. Później powielenie nieprawdziwej informacji przez Kaczyńskiego potwierdził rzecznik PiS.

- Popełnił pan prezes błąd - ocenił we wtorkowych "Faktach po Faktach" TVN24 poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk. - Natychmiast była reakcja rzecznika. Szybkie wyjaśnienie tej sprawy. Takie rzeczy mogą się zdarzyć - przekonywał.

Frysztak skomentował: - To pokazuje tylko stan dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego i też to, że takie rzeczy są mu po prostu czytane. Bez filtra. (...) Mówiąc kolokwialnie: chyba otoczenie czyta mu internet.

- Donald Tusk nie popełnia błędów, rozumiem, bo po prostu świadomie kłamie. Jak się kłamie świadomie, to błędu się nie popełnia - odrzekł poseł PiS.

Rzecznik PiS przyznaje: Kaczyński powielił nieprawdziwą informację

"Ręka mi nie zadrży"

W programie posłowie rozmawiali też o Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim, którzy mają azyl na Węgrzech, ale niedługo najprawdopodobniej go stracą. Peter Magyar zapowiedział, że chce dokonać ich "ekstradycji do Polski".

- Ci ludzie, którzy nie tylko w elektoracie Koalicji 15 października, ale również w PiS-owskim elektoracie mają opinię zbiegów, powinni wrócić do kraju i odpowiedzieć przed niezależną prokuraturą i przed niezależnym sądem - powiedział Konrad Frysztak.

Poseł KO opowiedział się również za ewentualnym postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu - takim wnioskiem ma zająć się Sejm. - Mi ręka nie zadrży. Tak samo jak nie zadrżała mi przy wielokrotnym głosowaniu za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, jak również przy zgodzie na jego zatrzymanie, tak również nie zadrży mi ta ręka przy głosowaniu nad Trybunałem Stanu - zapewnił.

Jak mówił Frysztak, z jego informacji wynika, że politycy PiS czynią "zabiegi", aby Zbigniew Ziobro mógł wyjechać do USA.

"Trzeba stanąć, przedstawiać swoje argumenty"

Poseł PiS przekonywał, że nie ma w Polsce obecnie niezależnej prokuratury. - Dzisiaj mamy do czynienia z prokuraturą nadzorowaną przez polityka, który nie waha się mówić o politycznych oczekiwaniach, jakie ma od działań prokuratury - ocenił Szymon Szynkowski vel Sęk.

Według posła PiS Zbigniew Ziobro podjął decyzję o skorzystaniu z azylu ze względu na swoje problemy zdrowotne - u byłego ministra sprawiedliwości zdiagnozowano raka. W styczniu Ziobro ogłosił, że udało mu się pokonać nowotwór.

- Pan minister Ziobro jest osobą, która była ciężko chora, która była operowana, i ocenia to przez pryzmat swojej osobistej sytuacji - mówił Szynkowski vel Sęk. Powiedział, że on sam podjąłby inną decyzję. - Uważam, że nawet jeżeli nie jest to prokuratura o charakterze niezależności, trzeba stanąć, przedstawiać swoje argumenty z podniesioną przyłbicą i przedstawiać własne racje - dodał.

Czytaj także:
Adam Bielan
Bielan po spotkaniu kierownictwa PiS: Przyszłość Morawieckiego? Świetlana
Filip Czerwiński
Rozmowy Izraela i Libanu w Waszyngtonie
"Jesteśmy po tej samej stronie równania". Izrael i Liban negocjują w Waszyngtonie
Świat
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
METEO
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
WARSZAWA
Atletico Barcelona
Wielki mecz w Madrycie. Barca znów w grze
RELACJA
imageTitle
Historyczny awans Polaka na MŚ! Kowalski zagra w świątyni snookera
EUROSPORT
Osiedle "Stacja Dom" w Nowej Iwicznej
Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
Klaudia Kamieniarz
Waldemar Żurek
Żurek napisał do węgierskich ministrów
biuro, biura, budynek
Nagłe tąpnięcie wśród małych firm. Najgorsze dane od niemal roku
BIZNES
Karol Nawrocki
Siemoniak: Nawrocki widzi, że skończył się miodowy miesiąc
Kropka nad i
Kobieta pomyliła pedały w aucie
Pomyliła gaz z hamulcem. Wjechała w blok
Trójmiasto
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
BIZNES
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
METEO
imageTitle
Jego przyszłością żyje cała Francja. Interweniuje Macron
EUROSPORT
Odśnieżanie warszawskich ulic
To była najtrudniejsza i najdroższa zima od 13 lat
WARSZAWA
imageTitle
PGE Budowlani Łódź mierzą w brakujące trofeum. "Mecze o złoto będą wizytówką"
EUROSPORT
RA3_4776
Fatalne błędy, nieudana pogoń. Polki rozczarowały
EUROSPORT
shutterstock_2318800287
Gigant rzuca wyzwanie Muskowi. Amazon przyspiesza ofensywę w kosmosie
BIZNES
shutterstock_2466448559
Czas na ocenę Komisji Europejskiej. Węgry mogą wejść do strefy euro
BIZNES
Autobus uderzył w drzewo
Wracali z pracy. Autobus uderzył w drzewo
Trójmiasto
Mateusz Szpytma
Jest kandydat na prezesa IPN
Jeż utknął między oknem a kratami
Zagadką jest, jak się tam dostał
WARSZAWA
Opady deszczu nocą
Pogoda na noc i na środę. Co nas czeka
METEO
Viktor Orban
System Orbana zaklęty w trzech literach. Co się stanie z NER?
Marcin Złotkowski
imageTitle
Młody Polak błysnął w wyścigu w Hiszpanii
EUROSPORT
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
BIZNES
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
BIZNES
Pierwsza misja operacyjna prototypu pojazdu inspekcyjnego Pirania w Gdańsku Sobieszewie
Pirania ochroni nasze wody. Przeszła pierwszy test
Trójmiasto

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica