"Poradnik bezpieczeństwa" już dostępny. "Nigdy wcześniej nie powstał taki dokument"

W czwartek podczas wspólnej konferencji prasowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kierwińskiego zaprezentowano "Poradnik bezpieczeństwa". Dokument ten zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych i już niedługo ma trafić do każdego domu.

- Ten poradnik jest po to, żebyśmy byli przygotowani na każdą sytuację kryzysową. Taki poradnik udostępniła kilka miesięcy temu Szwecja. Polska będzie na razie jednym z niewielu państw w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną - mówił szef MON.

Kosiniak-Kamysz przekazał, że podręcznik jest podzielony na kilka części dotyczących przygotowania się oraz reagowania na określone sytuacje. - Już niedługo rozpoczyna się rok szkolny i dla dzieciaków, to może być dobry trening, ale też zabawa. Dla rodziców - uświadomienie sobie skali zagrożeń i trudnych czasów, w których żyjemy - wyjaśniał.

- Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami - dodał.

Kierwiński: żyjemy w niebezpiecznych czasach

Następnie głos zabrał Kierwiński, który ocenił, że "nigdy wcześniej tak kompleksowy dokument wspierający bezpieczeństwo nie powstał". - Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe (...), od sytuacji dotyczących klęsk żywiołowych, po te najbardziej ekstremalna, czyli czas wojny - przekonywał.

- Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik jest takim narzędziem budowania populacyjnej odporności na niebezpieczeństwo - tłumaczył szef MSWiA.

Kierwiński przekazał również, że wraz z Kosiniakiem-Kamyszem "bardzo mocno podkreślają, że temat obrony cywilnej, ochrony ludności był całkowicie przez ich poprzedników zaniechany".

- Stworzono taki system, w którym jest oczywiste, że każdy obywatel musi bronić swojej ojczyzny, ale jakby zapomniano o tym, że też ojczyzna i państwo ma obowiązki wobec własnego obywatela, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. My to uzupełniamy - przekonywał.

