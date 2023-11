Prokuratura wszczęła śledztwo ws. ujawnienia zdjęć zwłok Grzegorza Borysa

czytaj dalej

Naszym priorytetowym zadaniem jest, (...) aby płace dla nauczycieli podnieść jak najszybciej i o 30 procent, mogę to potwierdzić - stwierdził w "Faktach po Faktach" Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej. - Ta umowa zasługuje myślę na taką szerszą uwagę, to jest pierwsza taka transparentna umowa, jawna, tworząca koalicję - stwierdziła na temat umowy koalicyjnej opozycji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Trzeciej Drogi. Odnosząc się do stopnia szczegółowości jej zapisów, Tomasz Trela z Nowej Lewicy stwierdził, że "nie ma takiej możliwości, żeby każdy program, każdy postulat rozłożyć na czynniki pierwsze".