Szymon Hołownia o osobach z niepełnosprawnościami i ich opiekunach. "Państwo powinno ich zauważyć"

- Zreformujemy system orzecznictwa tak, żeby rzeczywiście odpowiadał sytuacji, w jakiej znajdują się osoby niepełnosprawne, a nie był środkiem represji ze strony państwa. Bo dzisiaj tak może być przez osoby z niepełnosprawnościami traktowany. Do czego to jest podobne, żeby osoba z zespołem Downa musiała co dwa lata stawać przed orzecznikiem, który będzie potwierdzał, że nadal ten zespół Downa ta osoba ma. Przecież to nie jest logiczne, to nie jest rozsądne, to nie ma nic wspólnego z poszanowaniem godności człowieka. To trzeba zmienić - kontynuował Hołownia.