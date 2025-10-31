Rosjanie znów nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły samolot

Kosiniak-Kamysz: myśliwce MiG-29 przechwyciły kolejny rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w piątek na X, że była to "trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem".

"Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej Ił-20 wykonującego lot nad Morzem Bałtyckim" - napisano.

"Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej"

Jak przekazano, "rosyjski samolot ponownie poruszał się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie". "Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO" - dodano.

Podkreślono też, że "nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".

Dowództwo Operacyjne RSZ przypomniało, że "to już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku".

Trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem❗️



Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 🇵🇱 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej 🇷🇺 Ił-20 wykonującego lot… pic.twitter.com/brM5GwreFO — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 31, 2025 Rozwiń

Zapewniono, że wojsko "pozostaje w pełnej gotowości bojowej i skutecznie reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO". "Dziękujemy Siłom Powietrznym za profesjonalizm, czujność i wzorowe wykonanie zadania, które kolejny raz dowodzi wysokiego poziomu wyszkolenia i determinacji w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD