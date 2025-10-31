Rosjanie znów nad Bałtykiem. Polskie myśliwce przechwyciły samolot

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w piątek na X, że była to "trzecia w tym tygodniu misja przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem".
"Dziś, 31 października przed godziną 9.00, para dyżurna samolotów MiG-29 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej Ił-20 wykonującego lot nad Morzem Bałtyckim" - napisano.
"Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej"
Jak przekazano, "rosyjski samolot ponownie poruszał się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie". "Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO" - dodano.
Podkreślono też, że "nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".
Dowództwo Operacyjne RSZ przypomniało, że "to już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku".
Zapewniono, że wojsko "pozostaje w pełnej gotowości bojowej i skutecznie reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO". "Dziękujemy Siłom Powietrznym za profesjonalizm, czujność i wzorowe wykonanie zadania, które kolejny raz dowodzi wysokiego poziomu wyszkolenia i determinacji w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano.
