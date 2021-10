Polska eskorta F-16 wspierała amerykańskie bombowce strategiczne

czytaj dalej

Podczas kręcenia zdjęć do westernu "Rust" aktor Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił 42-letnią operatorkę Halynę Hutchins i zranił reżysera filmu Joela Souzę. Amerykańskie media opublikowały rejestr rozmowy telefonicznej kierowniczki planu z operatorem numeru alarmowego. - To on powinien sprawdzić tę broń. On jest odpowiedzialny za to, co się stało - mówi na nagraniu kobieta.