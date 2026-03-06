Logo strona główna
Polska

"Teoretycznie możliwe". Były szef NBP o "polskim SAFE 0 procent"

Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Belka o propozycji prezydenta w sprawie SAFE: teoretycznie to jest absolutnie możliwe
Źródło: TVN24
Zawsze, jeżeli tego rodzaju plan jest na stole, chodzi o pożyczkę, którą z banku centralnego otrzymuje jakaś instytucja - mówił w "#BezKitu" w TVN24 profesor Marek Belka, były szef Narodowego Banku Polskiego. Komentował prezydencką propozycję "polskiego SAFE 0 procent". Jak mówił, "teoretycznie to jest absolutnie możliwe", choć obawia się, że w przypadku powodzenia "politycy nie zdołają powstrzymać swoich instynktów".

Prof. Marek Belka, były premier, były prezes NBP w "#BezKitu" w TVN24 ocenił, że dyskusja w sprawie SAFE "to jest bardzo poważna polityczna dyskusja o geopolityce". - Oznacza to, czy będziemy się zbroić w oparciu o przemysł polski i unijny, z pewnym dodatkiem amerykańskim, bo to jest absolutnie konieczne, czy też będziemy się zbroić w oparciu o technologie amerykańskie, czasami doskonałe, ale zawsze bardzo drogie - mówił.

Marek Belka
Marek Belka
Źródło: TVN24

Belka: politycy nie zdołają powstrzymać swoich instynktów

Jak mówił Belka, "zawsze, jeżeli tego rodzaju plan jest na stole, chodzi o pożyczkę, którą z banku centralnego otrzymuje jakaś instytucja". - Czyli teoretycznie to jest absolutnie możliwe - ocenił.

- Problem najważniejszy to jest taki, że jeżeli to się uda, to wtedy politycy nie zdołają powstrzymać swoich instynktów i w ciągu kilku lat, a może i nawet wcześniej, będziemy mieli propozycję przeznaczenia części rezerw walutowych na przykład na ochronę zdrowia - powiedział były premier.

Czarzasty o propozycji Nawrockiego: zdarzył się cud
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czarzasty o propozycji Nawrockiego: zdarzył się cud

Zdaniem byłego szefa NBP taka pożyczka oznacza naruszenie rezerw. - Zawsze jest to uszczuplenie rezerw, tylko że rezerwy mamy za duże i tak naprawdę nigdy ich nie użyjemy - ocenił.

- Ja się cieszę z tej propozycji prezydenta Nawrockiego, bo być może rozpocznie to, także w środowisku ekonomistów, dyskusje na temat rezerw walutowych, sensu ich posiadania, a przede wszystkim sensu posiadania własnej waluty, kiedy jest opcja wejścia do strefy euro. Gdybyśmy byli w strefie euro, te problemy by w ogóle nie istniały - mówił.

Belka: to szukanie alibi

Belka powiedział, że sugerowałby podpisanie ustawy w sprawie SAFE, która leży już na biurku prezydenta. - Ta propozycja jest w gruncie rzeczy szukaniem alibi dla niepodpisania tej ustawy - ocenił.

Belka wskazał, że jeżeli prezydent podpisze ustawę o SAFE, to prezydencki pomysł w tej sprawie "umrze śmiercią naturalną". - Tylko że ja, niestety, obawiam się, że podpisu prezydenta pod tą ustawą w sprawie europejskiego SAFE może nie być - dodał. 

Co były premier myśli o tym, że szef NBP wystąpił na konferencji prasowej u boku prezydenta? - Przed objęciem funkcji prezesa NBP byłem jakiś czas szefem Departamentu Europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. I tam współpraca banku centralnego z rządami różnych krajów była rzeczą normalną - powiedział. 

Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Paweł Supernak

- Brak tej współpracy oznaczał w gruncie rzeczy posądzenie o zapóźnienie cywilizacyjne - wyjaśnił. Jego zdaniem "nie jest niczym złym, jeżeli te dwa organy się ze sobą kontaktują, współpracują nawet, przede wszystkim, informują". 

Kontrpropozycja prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE zero procent", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Nie wyjaśnili jednak dotychczas, jak ten instrument ma być finansowany. W piątek szef prezydenckiej kancelarii poinformował, że Nawrocki zaprosił do pałacu prezydenckiego premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie w tej sprawie we wtorek 10 marca na godzinę 15.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Albo bierzemy te pieniądze, albo dopuszczamy się zdrady stanu"

"Albo bierzemy te pieniądze, albo dopuszczamy się zdrady stanu"

Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety

Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety

W zeszłym tygodniu do prezydenta Nawrockiego po poprawkach Senatu wpłynęła ustawa w sprawie unijnego programu SAFE. Prezydent ma jeszcze dwa tygodnie na podjęcie decyzji o podpisaniu jej lub zawetowaniu.

Do podpisania ustawy apelują do prezydenta członkowie rządu. W piątek premier Tusk podkreślił, że "projekt SAFE zero procent nie może alternatywą dla tego, co już się udało załatwić". Jak dodał, może "działać w synergii" do unijnego programu.

OGLĄDAJ: Polski SAFE zero procent. "Nie wiem, co to za wygibasy księgowe muszą tam być zastosowane"
pc

Polski SAFE zero procent. "Nie wiem, co to za wygibasy księgowe muszą tam być zastosowane"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

