Zalewska o Komisji Europejskiej: Rzeczywiście nadużywa swoich kompetencji. Urzędnicy nie mają społecznego mandatu

Była minister edukacji, eurodeputowana PiS Anna Zalewska w "Jeden na jeden" w TVN24 pytana była między innymi o słowa posła PiS Marka Suskiego o "brukselskim okupancie". Wypowiedziała się tu o Komisji Europejskiej. - Rzeczywiście nadużywa swoich kompetencji. Podejmuje decyzje, które nie są opisane w żaden sposób w jakimkolwiek traktacie o Unii Europejskiej - oceniła. Utrzymywała przy tym postulat o pozostaniu we Wspólnocie, jednak apelowała: - Zmieniajmy Unię.

- Polska nielegalna walczyła w czasie II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem sowieckim i będziemy walczyć z okupantem brukselskim, gdzie Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają Polskę doprowadzić do porządku, rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym państwem wolnych Polaków - mówił Suski.

Zalewska, nie precyzując, o jakie analizy chodzi, powiedziała, że są badania, które pokazują, że "Polska jest wśród tych krajów, które najchętniej pozytywnie wypowiadają się o członkostwie w Unii Europejskiej". - To powyżej 55 procent - podała. Porównała, że w Grecji, Francji i we Włoszech było to 30 procent.