Donald Tusk już w Waszyngtonie. We wtorek spotkanie z Joe Bidenem

Premier Donald Tusk w poniedziałek wieczorem przybył do Stanów Zjednoczonych. W 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO wraz z prezydentem Andrzejem Dudą spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. "Z prezydentem Andrzejem Dudą różnię się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musimy i będziemy działać razem. Nie tylko w czasie wizyty w USA" - napisał na platformie X (dawniej Twitter) premier.

Donald Tusk w poniedziałek wieczorem przybył do Waszyngtonu. Premierowi podczas wizyty w USA towarzyszy szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski . We wtorek wraz z prezydentem Andrzejem Dudą Tusk spotka się w Białym Domu z Joe Bidenem .

Andrzej Duda i Donald Tusk spotkają się z Joe Bidenem

Po spotkaniu z prezydentem Bidenem - ok. godz. 16.40 czasu lokalnego - zaplanowana jest wypowiedź premiera Donalda Tuska dla mediów, potem szef rządu ma wrócić do kraju.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wylotem do USA

Wylot do USA poprzedziło zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym Andrzej Duda zapowiedział, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych chce zaproponować, by państwa Sojuszu wspólnie zdecydowały o przeznaczaniu trzech procent PKB na obronność. - Będę o tym rozmawiał ze wszystkimi kolejnymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO - powiedział Duda. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone stanowią od dziesięcioleci fundament budowania naszego strategicznego bezpieczeństwa.

"Ta wizyta ma sprawić, że strona amerykańska będzie miała pełne zaufanie do naszych intencji"

Jego zdaniem wizyta prezydenta i premiera Polski w Białym Domu ma pokazać, że między rządem a prezydentem jest absolutna zgoda co do kluczowych elementów dotyczących obronności kraju. - Czyli uznajemy Rosję za zagrożenie, potrzebujemy amerykańskiego uzbrojenia, dalszych komponentów, samolotów F-35. Słowem, realizowania zawartych wcześniej kontraktów na polskie zakupy zbrojeniowe w USA - powiedział.

- Ta wizyta ma sprawić, że strona amerykańska będzie miała pełne zaufanie do naszych intencji. Czyli jest to wizyta w pewnym sensie zjednoczenia narodowego pod kątem strategicznym i w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Ma pokazać, że w Polsce nie ma żadnych sporów co do tego, co musimy w tym temacie robić i jak rozumiemy naszą rolę. Jeśli Stany Zjednoczone też będą od nas czegoś potrzebowały, to nie będzie w Polsce siły, która powie "nie" - zaznaczył dr Piątkowski.