Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Polska to rodzina". Nowy ambasador USA w kraju wita Polaków

Tom Rose
Nowy ambasador USA w Polsce Tom Rose wita Polaków. "Razem jesteśmy silniejsi"
Źródło: Ambasada USA w Polsce
Polacy to chyba najbardziej patriotyczny, dumny, pracowity i honorowy naród na świecie - powiedział Tom Rose, który od tygodnia pełni funkcję ambasadora USA w Polsce. W powitalnym nagraniu mówił o tym, co łączy oba narody.

Tom Rose został mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym tego roku. We wrześniu otrzymał poparcie amerykańskiej senackiej komisji spraw zagranicznych. Swoją funkcję zaczął oficjalnie pełnić tydzień temu, gdy prezydent Karol Nawrocki przyjął jego list uwierzytelniający.

Prezydent Karol Nawrocki i ambasador USA Thomas Rose
Prezydent Karol Nawrocki i ambasador USA Thomas Rose
Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Tome Rose: Polska zajmuje szczególnie miejsce

W nagraniu opublikowanym przez ambasadę USA w Polsce powitał Polaków. - Siłą Ameryki są nasi przyjaciele i sojusznicy na całym świecie, ale wśród nich wszystkich Polska zajmuje szczególnie miejsce, ponieważ Polska jest więcej niż sojusznikiem. Polska to rodzina - oświadczył.

- Nasze dwa wielkie narody łączy wiara, wspólny system wartości i zobowiązanie do obrony wolności bez względu na cenę. Polacy to chyba najbardziej patriotyczny, dumny, pracowity i honorowy naród na świecie. Polska zna swoją historię lepiej niż ktokolwiek inny - mówił Rose.

Powiedział też, że Polska "nigdy więcej nie będzie zależna energetycznie od tych, którzy używają energii jako broni przeciw niej". - Silniejsza Polska oznacza silniejszą Amerykę. Walka u boku Polski to stawianie Ameryki na pierwszym miejscu - zaznaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"W imieniu prezydenta Trumpa…" Wpis ambasadora USA w Polsce

"W imieniu prezydenta Trumpa…" Wpis ambasadora USA w Polsce

Oto nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające

Oto nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające

Kim jest Tom Rose?

Tom Rose jest prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud - tłum.) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 roku hollywoodzkiej ekranizacji.

W czasie lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście. Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak i z będącym w opozycji PiS-em. Zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron polskiej sceny politycznej.

Podczas swojej kariery publicystycznej Rose, który jest Żydem, dał się również poznać jako orędownik Izraela oraz ostry krytyk liberalizmu, powielający wiele z tez stawianych przez Trumpa. Między innymi z tego powodu jego kandydatura nie uzyskała ponadpartyjnego poparcia w Senacie. Jego poprzednicy, Mark Brzezinski i Georgette Mosbacher, zostali zatwierdzeni przez aklamację.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ambasada USA w Polsce

Udostępnij:
TAGI:
USADyplomacja
Czytaj także:
Andrej Babisz
Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki
Świat
19-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu
Pijany za kierownicą. Najpierw dachował, potem auto stanęło w płomieniach
Lublin
tusk-nawrocki
Bosak o "starych chwytach" Tuska. "Trafił na znacznie twardszego zawodnika"
Polska
Nawrocki
Tych sędziów miał zablokować Nawrocki
Polska
imageTitle
Wielka szansa przed 14-letnim Polakiem. Zagra o tytuł mistrza świata
EUROSPORT
imageTitle
Niegdyś najszybsza kobieta świata. Dziś ledwo schodzi po schodach
EUROSPORT
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
BIZNES
Wywrócił się na hulajnodze elektrycznej. Miał prawie trzy promile
Miał prawie trzy promile, "zatrzymał" go krawężnik. Nagranie
Olsztyn
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
WARSZAWA
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
WARSZAWA
imageTitle
Wyważone drzwi, przeszukane biura. Włamanie do siedziby zespołu F1
EUROSPORT
Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner
"Państwa członkowskie mają swobodę wyboru". Komisarz o pakcie
Świat
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
BIZNES
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
WARSZAWA
imageTitle
To on ma zastąpić Lewandowskiego. "Barcelona wybrała"
EUROSPORT
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN, lipiec 2025
Rosjanie "wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić"
Świat
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
WARSZAWA
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy
METEO
Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Eksplozje w dwóch stolicach "w momencie narastających napięć"
Świat
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
WARSZAWA
Grzegorz Braun
Im więcej religijnych tropów u Brauna, tym bardziej są fałszywe
Tomasz P. Terlikowski
Trump i Netanjahu
Trump poprosił prezydenta Izraela o ułaskawienie Netanjahu
Świat
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce
Monika Winiarska
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Koniec shutdownu w USA. Trump podpisał ustawę
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Odmowa, pakt, Obajtek i dymisja. To warto wiedzieć
Polska
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
METEO
imageTitle
Djoković o Sinnerze. "To będzie go prześladować do końca kariery"
Najnowsze
Kaczyński
Poseł Konfederacji mówi o "potwarzy". Kaczyński broni Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Lewandowski "pokazał jaja" i namawia do tego innych
EUROSPORT
imageTitle
Sinner bez litości. Ma awans w Turynie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica