- Mamy wszystkie powody, żeby stać się na nowo silną Europą. Polska jest przygotowana do tego zadania - oświadczył premier Donald Tusk podczas oficjalnej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ocenił, że "Europa ma szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji". - Nie mam wątpliwości, że polska prezydencja udowodni po raz kolejny, że patriotyzm i integracja europejska są ze sobą powiązane - powiedział natomiast przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Gala została zorganizowana w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Nie uczestniczył w niej prezydent Andrzej Duda, ale był reprezentowany przez jednego ze swoich doradców.

W uroczystości wzięli udział między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz wielu ministrów i parlamentarzystów.

W tym samym czasie w centrum Warszawy trwał protest rolników, rozpoczęty jeszcze wczesnym popołudniem. Protestujący domagali się między innymi zatrzymania Zielonego Ładu i umowy handlowej UE z Mercosur. Protestujący zakończyli go właśnie przed Teatrem Wielkim.

Gala otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej PAP/Paweł Supernak

Tusk o "bardzo trudnych sześciu miesiącach"

Jednym z pierwszych punktów gali było wystąpienie premiera Donalda Tuska, który zapowiedział, że 21 stycznia wystąpi przed Parlamentem Europejskim, aby "powiedzieć o ambitnych zamiarach Unii Europejskiej, całej Europy i polskiej prezydencji na te bardzo trudne sześć miesięcy".

- W tym roku mija dokładnie tysiąc lat od tej historycznej chwili, kiedy Polska stała się królestwem, królestwem europejskim, kiedy polski władca założył koronę. Gdy dziś mówimy o tej historii, to możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ta historia nauczyła nas bardzo dużo, i że to może nie najprzyjemniejsze powiedzenie "mądry Polak po szkodzie" ma dzisiaj optymistyczne uzasadnienie - mówił Tusk.

Tusk: nasza historia nauczyła nas bardzo dużo TVN24

Jak zaznaczył, tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego, to "tysiąc lat zmiennych doświadczeń". - Jedno wiemy na pewno: wtedy, kiedy byliśmy świadomi swojej siły, wtedy, kiedy wierzyliśmy we własne możliwości, byliśmy zjednoczeni, kiedy siły zewnętrzne, wrogie naszemu królestwu, były bezradne wobec naszej jedności, solidarności narodowej - wtedy wiedzieliśmy, że jesteśmy mądrzy, mimo że szkody miały miejsce w naszej historii - stwierdził premier.

- Europa też przeżywała swoje klęski, narody europejskie przez ten tysiąc lat i Unia Europejska, którą będziemy prowadzili przez najbliższe sześć miesięcy, ma wystarczająco dużo negatywnych doświadczeń, żeby dzisiaj być mądrą po szkodzie - powiedział Tusk.

Donald Tusk na gali otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej PAP/Leszek Szymański

Tusk: wszyscy wiemy dokładnie, czego się podjęliśmy

- Dzisiaj często słyszę te słowa pełne nadziei i obaw - czy damy radę? Nie będę dzisiaj, to jest zbyt piękny wieczór, wymieniał tego wszystkiego, co czai się za naszymi granicami. To, co wiąże się właśnie i z zagrożeniami, i z nadziejami. Wszyscy w Europie i wszyscy tu, w tej pięknej sali, wiemy dokładnie, czego się podjęliśmy - mówił premier.

- Ale chcę powiedzieć, że Polska prezydencja jest po to, żeby wykorzystać naszą narodową mądrość, nasze narodowe doświadczenie. I jeśli mówimy dzisiaj, o czym będziemy przez całe te sześć miesięcy mówić, i co będziemy robić, że tak ważne jest dla Europy i dla mojej ojczyzny bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność, wyobraźnia, odwaga, dobre przywództwo, to mówimy o tym dlatego, bo wiemy, że to są wszystko źródła naszej siły - mówił dalej szef polskiego rządu.

- Jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa. Jeśli Europa odnajdzie na nowo źródła swojej siły, będzie znowu tym, z czego byliśmy przez wieki - jakże często - i w ostatnich latach dumni - kontynuował.

Donald Tusk na gali otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej KPRM

Tusk: Europa ma szczęście, że to Polska będzie wypełniała misję prezydencji

Tusk stwierdził, że "Europa ma szczęście". - Tak, Europa ma szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji. Bo my w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie i siłę, i nadzieję, i wiarę we własne siły. I trzeba odnaleźć na nowo sens wolności, sens tego wszystkiego, czym jest Europa, do czego tęsknią tak naprawdę narody na całym świecie - podkreślił.

- Zróbmy wszystko, żeby Europa znowu stała się silna. Mamy wszystkie powody, żeby stać się na nowo silną Europą. I Polska jest przygotowana do tego zadania - zapewnił.

Tusk: chciałbym skierować pytanie do całej Europy

- Słyszę bardzo często w stolicach europejskich, od Lizbony po Warszawę, od Sztokholmu po Ateny to pytanie: czy sprostamy tym wielkim oczekiwaniom. Tak, w Europie są wielkie oczekiwania wobec polskiej prezydencji. Ale ja chciałbym dzisiaj stąd, z Warszawy, to pytanie skierować do całej Europy, do wszystkich Europejczyków: czy wy wszyscy jesteście gotowi wejść na nowo na europejską drogę wielkości, siły i suwerenności? Bo Polska jest gotowa - zakończył swoje wystąpienie Tusk.

Całe przemówienie Donalda Tuska podczas inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej TVN24

Costa: Polska stała się kamieniem węgielnym europejskiej obrony

Po Tusku głos zabrał przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Powiedział, że "polska demokracja i poczucie tożsamości narodowej wzmacniają Unię Europejską". Chwalił przy tym fakt, że Polska jest w czołówce państw pod względem zdolności obronnych, które Europa musi rozwijać, by być w stanie się bronić.

W ocenie Costy Polska jest jedną z największych historii sukcesu rozszerzenia Unii Europejskiej i "najlepszą geostrategiczną inwestycją, jaką Europa zrobiła, aby zagwarantować wolność i demokrację po długich okresach totalitaryzmu".

Antonio Costa: nasza wspólna wizja Europy jest oparta na tych samych wartościach TVN24

Jak podkreślił, od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej 20 lat temu Polska stała się między innymi "kamieniem węgielnym europejskiej obrony" oraz "kluczowym filarem europejskiego wspólnego rynku".

- Nie mam wątpliwości, że polska prezydencja udowodni po raz kolejny, że patriotyzm i integracja europejska są ze sobą powiązane - zaznaczył Costa. Wyraził też nadzieję, że Polska, kierując pracami Rady UE, pokaże, że kraje członkowskie są siłą napędową Unii Europejskiej.

Całe przemówienie Antonio Costy podczas inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej TVN24

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Na piątkową uroczystość zaproszono wielu dyplomatów, ale na liście zaproszonych nie było ambasadora Węgier. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych dało jasny sygnał, że ambasador Węgier nie jest mile widziany dzisiaj w teatrze - tłumaczyła wiceminister do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ma to związek z udzieleniem azylu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia i potrwa do końca czerwca. Nasz kraj będzie przez ten czas odpowiedzialny między innymi za ustalanie porządku obrad posiedzeń poszczególnych jej gremiów oraz prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich.

Hasło przewodnie polskiej prezydencji brzmi: "Bezpieczeństwo, Europo!". Polska chce skupić się na jego siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym.

Autorka/Autor:mjz/akw

Źródło: TVN24, PAP