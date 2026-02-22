Logo strona główna
Polska

Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach

Myśliwce F-16
Poderwanie polskich i sojuszniczych myśliwców. "Stan najwyższej gotowości"
Źródło: TVN24
Wojsko poderwało myśliwce z powodu rosyjskich ataków w Ukrainie. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny. W związku z tą akcją występują utrudnienia na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.

Po godzinie 4 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak wyjaśniono, ma to związek z "aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy".

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano. W komunikacie zaznaczono, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie, co wynika - jak wyjaśniono - z konieczności "zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/ Dowództwo Operacyjne

Wojsko PolskieWojskoLotnictwoRosjaWojna w UkrainieNATO
