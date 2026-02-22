Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach

Po godzinie 4 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak wyjaśniono, ma to związek z "aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy".
"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano. W komunikacie zaznaczono, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie, co wynika - jak wyjaśniono - z konieczności "zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/ Dowództwo Operacyjne