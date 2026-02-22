Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach

Poderwanie polskich i sojuszniczych myśliwców. "Stan najwyższej gotowości" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po godzinie 4 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak wyjaśniono, ma to związek z "aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy".

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano. W komunikacie zaznaczono, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/b3reEIws9k — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 22, 2026 Rozwiń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie, co wynika - jak wyjaśniono - z konieczności "zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego".

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły operacje lotnicze https://t.co/UNkBvIxVw1 — PANSA (@PANSA_PL) February 22, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD