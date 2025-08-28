Polska na pierwszym miejscu. Najnowszy raport NATO

Logo strona główna
Polska

Wysłano cywilom "pierwsze powołania do wojska"? Wyjaśniamy
Kosiniak-Kamysz: atak na Polskę zawsze będzie odparty
Polska ze wszystkich państw NATO przeznacza najwyższe nakłady na obronność, czyli 4,48 procent PKB - wynika z najnowszego raportu NATO. Jesteśmy również liderem w kategorii największych wydatków na sprzęt wojskowy.

Jak wynika z opublikowanego w czwartek raportu, wszystkie państwa NATO wydadzą w tym roku co najmniej 2 procent PKB na obronność. Jeśli tak się stanie, będzie to historyczny moment, ponieważ członkowie Sojuszu zobowiązali się do tego jeszcze w 2014 roku na szczycie w Walii. Dla wielu z nich cel ten długo wydawał się nieosiągalny, jednak podejście do tej kwestii zmieniło się po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Według zestawienia, Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem nakładów na obronność w relacji do PKB - w tym roku wyda na ten cel 4,48 procent. Druga jest Litwa, która na zbrojenia planuje przeznaczyć 4 procent PKB, a trzecia - Łotwa z wynikiem 3,73 procent. Ponad 3 procent PKB na obronność przeznaczą także: Estonia, Norwegia, Stany Zjednoczone i Dania.

Obecny cel wydatków obronnych ustalony z inicjatywy USA na tegorocznym szczycie NATO w Hadze jest bardziej ambitny, bo zakłada osiągnięcie poziomu 5 procent PKB: 3,5 procent to bezpośrednie wydatki wojskowe, a pozostałe 1,5 procent to inwestycje związane z bezpieczeństwem. Chodzi tu na przykład o cyberbezpieczeństwo i budowę infrastruktury, która będzie wykorzystywana w czasie pokoju i będzie niezbędna w razie potencjalnego konfliktu.

Jak czytamy w raporcie, Polska w NATO jest liderem także w kwestii wydatków na sprzęt wojskowy. Stanowią one 54,4 procent całkowitych inwestycji kraju na obronność. Na kolejnych miejscach są Luksemburg (53,5 procent) i Finlandia (46 procent). Na końcu tej listy znalazła się Belgia, która na sprzęt wojskowy przeznacza tylko 14,5 procent swoich wydatków na obronność.

Raport NATO. Jak zbierane są dane?

NATO zbiera dane dotyczące wydatków obronnych od państw członkowskich i regularnie je publikuje. W dokumencie wyjaśniono, że resorty każdego kraju przekazują bieżące i prognozowane przyszłe wydatki obronne według wspólnej metodologii. Kwoty te oznaczają płatności dokonywane przez rząd kraju w trakcie roku budżetowego na potrzeby własnych sił zbrojnych, sojuszników lub samego Sojuszu.

W swoich tabelach i zestawieniach NATO korzysta także z danych ekonomicznych i demograficznych Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Ze względu na różnice między tymi źródłami a krajowymi prognozami PKB, a także różnice w definiowaniu wydatków obronnych między NATO a państwami Sojuszu, dane zawarte w raporcie mogą odbiegać od publikowanych przez media i władze krajowe czy ujętych w budżetach narodowych.

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

NATOobronnośćWojskoWojsko PolskiePKB
