Polska Akcja Humanitarna działa już 30 lat. Jak pomagają Polacy?

- Do tej pory pomogliśmy w Ukrainie, i tutaj też, w Polsce, blisko trzystu tysiącom osób - poinformował. - To jest pewnie dopiero początek tych działań. Ukraina będzie wymagała pomocy przez wiele lat, nawet po zakończeniu wojny. (...) Pomoc humanitarna to jest maraton, a nie sprint - opisał. - Jesteśmy na jakimś tam etapie maratonu, trudno powiedzieć, kiedy on się skończy - dodał.