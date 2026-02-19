Pięć kluczowych pytań po rozłamie w Polsce 2050

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od klubu Polski 2050 w piątek odłączyli się kolejni parlamentarzyści. Tym razem to już nie pojedynczy politycy, a cała grupa. Do tego na tyle liczna, że będzie mogła założyć własny klub, liczący 15 posłów i trzech senatorów. Co to wszystko oznacza dla rządzącej koalicji i poszczególnych polityków?

Co dalej z koalicją?