Poszerza się grono w wyścigu o schedę po Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję

O chęci kandydowania w styczniowych wyborach na szefową partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek po południu w mediach społecznościowych.
"Zdecydowałam się wystartować na przewodniczącą Polski 2050. Jeśli uzyskam Wasze zaufanie, pójdziemy do wyborów jako samodzielna formacja. Mamy demokratyczny rząd tylko dlatego, że w 2023 daliśmy Polakom wybór. Jesteśmy częścią Koalicji 15 Października - bo tak obiecaliśmy ludziom. A Polska 2050 dotrzymuje słowa" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Wybory w Polsce 2050 odbędą się w styczniu. Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Do tej pory chęć kandydowania zgłosił Ryszard Petru i Joanna Mucha.
Autorka/Autor: sz/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara