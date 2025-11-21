Poszerza się grono w wyścigu o schedę po Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję

Joanna Mucha o Polsce 2050: Pogubiliśmy się Źródło: TVN24

O chęci kandydowania w styczniowych wyborach na szefową partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek po południu w mediach społecznościowych.

"Zdecydowałam się wystartować na przewodniczącą Polski 2050. Jeśli uzyskam Wasze zaufanie, pójdziemy do wyborów jako samodzielna formacja. Mamy demokratyczny rząd tylko dlatego, że w 2023 daliśmy Polakom wybór. Jesteśmy częścią Koalicji 15 Października - bo tak obiecaliśmy ludziom. A Polska 2050 dotrzymuje słowa" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wybory w Polsce 2050 odbędą się w styczniu. Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Do tej pory chęć kandydowania zgłosił Ryszard Petru i Joanna Mucha.

