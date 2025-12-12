Logo strona główna
Polska

Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"

Szymon Hołownia
antena
Szymon Hołownia ma wiele pomysłów na swoje życie i mówię to z absolutną sympatią - przekonywała posłanka Joanna Mucha w "Faktach po Faktach" w TVN24. Robert Biedroń wskazywał, że "Hołownia preferuje politykę międzynarodową".

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha i kandydatka na szefową tej partii i europoseł Lewicy Robert Biedroń byli gośćmi w programie "Fakty po Faktach". Poruszony został temat politycznej przyszłości Hołowni.

- Szymon ma wiele pomysłów na swoje życie, ale ja mówię to  z absolutną sympatią - odpowiedziała posłanka Polski 2050. - Mam nadzieję, że politycznych, bo mam nadzieję, że zostanie w Polsce 2050. Mam nadzieję, że będzie wspierał nowego przewodniczącego - dodała.

"Dajmy mu prawo być człowiekiem"

Na uwagę dotyczącą pozapolitycznych ambicji byłego marszałka Sejmu, Mucha powiedziała: - Wydaje mi się, że osoba, która weszła do polityki i zobaczyła, jaka jest to polityka, miała prawo do takiego trudnego momentu i myślę, że z tego trudnego momentu po prostu wyjdzie. Dajmy mu prawo do tego, żeby był człowiekiem.  Poczekajmy chwilę na to, żeby miał czas przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Na pewno jest osobą, która niesie ze sobą wiele wartości, wiele nowych idei i ja liczę, że jeśli wygram te wybory, to będzie osobą, która będzie pomagała - mówiła posłanka.

Biedroń zwrócił wówczas uwagę na międzynarodowe ambicje Hołowni. - Ja uważam, że Szymon Hołownia ma talent i ten talent, szkoda, żeby się zmarnował. Wydaje mi się, że Szymona Hołownię na dzisiaj bardziej interesuje polityka międzynarodowa. Ja ubolewam, że on nie został komisarzem do spraw uchodźców.

Posłanka zgodziła się z Biedroniem. - Uważam, że byłby bardzo dobrym komisarzem. - I to jest szkoda dla Polski - przekonywali razem goście programu.

Posłanka Polski 2050 zwróciła też uwagę na sukces byłego marszałka. - Kiedy Szymon Hołownia zgłosił się na stanowisko komisarza ONZ, pamiętam, jakie salwy śmiechu odbywały się w wielu bardzo miejscach na naszej scenie politycznej czy w komentariacie. A on był na tej krótkiej liście dwuosobowej, więc naprawdę doszedł bardzo daleko w tym wyścigu i pokazał, że Polak w takim miejscu wcześniej czy później powinien zająć stanowisko - podsumowała.

pc

Autorka/Autor: aaw/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Szymon Hołownia
