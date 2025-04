"Za Mentzenem stoi człowiek, który ma poglądy z epoki kamienia łupanego"

"To jakieś szaleństwo". Wieczorek o poglądach doradcy Mentzena Źródło: TVN24

- Nie mieliśmy pojęcia, że w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa za Sławomirem Mentzenem stoi człowiek, który ma poglądy z epoki kamienia łupanego - powiedział Mariusz Witczak (KO). Chodzi o doradcę kandydata Konfederacji, Jacka Hogę. - Może to dziwnie zabrzmi, jak powie to polityk Lewicy, ale niech Bóg nas broni przed takim kandydatem i takim szefem BBN-u - stwierdził poseł Dariusz Wieczorek.

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, ogłosił, że Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma, autor książki "Dzieci i broń", jest jego "głównym doradcą do spraw wojskowości". Hoga jest gorącym zwolennikiem szerokiego, niekontrolowanego dostępu do broni, również dla dzieci, a nawet osób karanych za rozboje czy cudzoziemców. Od lat dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami na tematy związane z polską armią, polityką, geopolityką, stanem demokracji, a także rolą kobiet w społeczeństwie, życiem rodzinnym i miejscem Kościoła w państwie.

Hoga deklaruje, że jest przeciwko służbie wojskowej kobiet. "Wprowadzanie kobiet na rynek pracy jest urąganiem ich kobiecości, a co dopiero zmuszanie ich do walki fizycznej. To jest łamanie natury kobiecej, niewieściej, robienie z pań babochłopów. Nie wiem, jak w ten sposób ta kobieta ma być później gotowa na to, żeby mieć piątkę, szóstkę dzieci" - ocenił na nagraniu z marca zeszłego roku.

"To jakieś szaleństwo"

Reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek pytała we wtorek na sejmowym korytarzu polityków o doradcę Mentzena.

- Może to dziwnie zabrzmi, jak powie to polityk Lewicy, ale niech Bóg nas broni przed takim kandydatem i takim szefem BBN-u - powiedział Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy i były minister nauki.

- Przerażony jestem, bo w dzisiejszych czasach taki stosunek do kobiet, mówienie o tym, że kobieta nie ma prawa pracować, jest uzależniona od mężczyzny, w domu ma pół godziny po przyjściu męża cichutko siedzieć i w ogóle nie dyskutować i nic nie robić, albo powszechny dostęp do broni, żeby każdy mógł posiadać sobie broń, pistolet, karabin, ale idąc tym tokiem myślenia, pewnie bojowy wóz piechoty i czołg, to jest w ogóle jakieś szaleństwo - ocenił.

"Jak się Mentzena podrapie, to dopiero odsłoni się prawdziwe poglądy i zaplecze"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówił, że "jak się Mentzena podrapie, zajrzy za kulisy, to dopiero odsłoni się takie prawdziwe poglądy i zaplecze Mentzena".

- Dowiedzieliśmy się już, że jest zwolennikiem tego, żeby kobiety rodziły dzieci z gwałtu, ale w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa nie mieliśmy pojęcia, że za Mentzenem stoi, a jest to jego przyjaciel, jak wynika z jego oficjalnych oświadczeń, człowiek, który ma poglądy z epoki kamienia łupanego - dodał.

Ocenił, że "to jest jaskiniowiec, troglodyta, który opisuje nam wizję bezpieczeństwa". - Bardzo niebezpieczne są te fascynacje Federacją Rosyjską i armią rosyjską, natomiast nieograniczony dostęp do broni dla dzieci, dla przestępców, którzy wychodzą z więzień, to jest coś niesamowitego - stwierdził poseł KO.