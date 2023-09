Policjanci interweniowali w domu byłego wiceministra Piotra Wawrzyka. Trafił do szpitala 

czytaj dalej

TVN24 dotarła do korespondencji między polskim MSZ a Konfederacją Lewiatan w sprawie procesu przyznawania wiz pracowniczych do Polski. MSZ sam zwrócił w jednym z fragmentów pisma uwagę na to, że z USA dotarły informacje o nadużywaniu wydanych przez polskich urzędników dokumentów w Meksyku przez obywateli Gruzji. - Ta sprawa ma naprawdę charakter wyjątkowy, bo ona dotyczy samego nerwu bezpieczeństwa państwa. Czyli bezpieczeństwa każdego z nas - mówił w "Kampanii #BezKitu" Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, komentując korespondencję. - To pokazuje, że rząd nie chciał podjąć działań bardzo długo. Być może liczył na to, że w ogóle sprawa przyschnie - stwierdził Maciej Gdula, Lewica.