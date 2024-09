Policja w domu Bąkiewicza

§1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Robert Bąkiewicz - kim jest

Robert Bąkiewicz to były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To ta organizacja odpowiada za przechodzący co roku 11 listopada ulicami Warszawy marsz narodowców, podczas którego w przeszłości niejednokrotnie prezentowano rasistowskie, antyunijne czy antyaborcyjne transparenty, dochodziło też do gwałtownych zamieszek. W 2020 roku miały np. miejsce poważne starcia z policją przy salonie sieci Empik obok ronda de Gaulle'a, a do jednego z mieszkań przy Moście Poniatowskiego wrzucono racę, która spowodowała pożar.