Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pol'and'Rock Festival 2026. Kto wystąpi na festiwalu

|
Śluby na Pol'and'Rock Festival
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Pol'and'Rock Festival rusza już za niespełna półtora miesiąca. Jak co roku w programie znajdzie się mnóstwo koncertów i spotkań. W tym tygodniu Jerzy Owsiak ogłosił, kto będzie gościem Akademii Sztuk Przepięknych.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych we wtorek Owsiak zapowiedział, że od pierwszego dnia tegorocznej edycji festiwalu jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. - Po raz dwudziesty będziemy razem ze sobą i będziemy razem z gośćmi, których zapraszamy co roku na przepiękne dyskusje, przepiękne rozmowy - mówi Jerzy Owsiak w nagraniu.

Goście Akademii Sztuk Przepięknych

Szef Fundacji WOŚP ogłosił, że podczas tegorocznej edycji na ASP wystąpi podróżniczka i dziennikarka Marzena Figiel-Strzała, aktor Marian Dziędziel, aktorka Agata Kulesza, bokserka Julia Szeremeta, dziennikarz Bartek Dajnowski, reżyser Juliusz Machulski, aktorka Zofia Zborowska-Wrona, były siatkarz Andrzej Wrona oraz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Gościem ASP będzie również reporter TVN24 i prowadzący program #BezKitu Radomir Wit.

Owsiak w nowym nagraniu przypomniał wystąpienie na ASP Bogusława Stanisławskiego (1930-2019). Działacz społeczny, jeden z założycieli Amnesty International Polska mówił wtedy: - Warto się angażować. Warto nie być obojętnym. Warto się angażować wtedy, kiedy zagrożone są wartości.

Pol'and'Rock Festival - kto zagra

Pol'and'Rock Festival w tym roku po raz kolejny odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Potrwa trzy dni: od 30 lipca do 1 sierpnia. Poza spotkaniami i warsztatami uczestnicy jak co roku będą mogli liczyć na solidną dawkę muzyki.

Na małej scenie wystąpią w tym roku m.in.: Ewelina Flinta, Daria ze Śląska, Kobranocka, WaluśKraksaKryzys, Paulina Przybysz, jucho, Varius Manx, Kasia Lins, Trackstone, Meteor Airlines, Łzy i Trupa Trupa. Na dużej scenie zagrają zespoły Wednesday 13, Orbit Culture, SPIDERGAWD, The Lottery Winners, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Bum Bum Orkestar & Friends.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina
Tatiana Serwetnyk
Chińskie okręty - fregaty rakietowe typu 056A Xinji i Dongying podczas manewrów, maj 2026
Rośnie napięcie między dwoma największymi mocarstwami Azji
Maciej Michałek, Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
Pol'and'RockFestiwaleMuzyka
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pc
Sprawa Piotra Pytla. Żurek uruchomił procedurę ułaskawienia
Polska
Młodzi Chińczycy
Chiny piszą nowy scenariusz. Rząd przyspiesza zmiany
BIZNES
imageTitle
Czesi spokojnie kontrolują mecz. Piłkarze RPA nadal bardzo słabi
RELACJA
Jordan Bardella i Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z liderem francuskiej skrajnej prawicy
Świat
Praca w poznańskim ośrodku TVN24 od kuchni
"Tworzymy mozaikę wspaniałych ludzi". Tak pracuje poznański ośrodek
25 lat TVN24
mBank_Lodz_2
Duży bank ukarany. Zapłaci 15 milionów złotych
BIZNES
imageTitle
Znów rewolucja w sztabie Igi Świątek? "Mamy na oku kilku trenerów"
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy w Polsce
USA otwarte na stałą bazę w Polsce. "Poważna klęska Rosji"
Polska
Donald Tusk
"W Polsce byłby to pierwszy przypadek"
Polska
Delfiny butlonose
Agresywny samiec? One już o tym wiedzą
METEO
Niższe odpady za odbiór śmieci (zdjęcie ilustracyjne)
11 osób oskarżonych o ustawianie przetargów. Sprawa trafi do sądu
Wrocław
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje roczna dziewczynka. Sąd ponownie aresztował jej rodziców
Wrocław
imageTitle
Kanada nie wpuści piłkarza. Poważne podejrzenie w tle
EUROSPORT
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Obniżki nawet o miliony
BIZNES
Warszawski Szpital Południowy
Tusk: będą konsekwencje polityczne
WARSZAWA
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina
Tatiana Serwetnyk
Po przejściu burzy Arthur przez St. Tammany w Luizjanie
Arthur niesie ulewy. "Zachowajcie ostrożność!"
METEO
Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie)
Groźny wypadek na S6. Samochód wypadł z jezdni i przebił bariery
Szczecin
ChatGPT smartfon
Luka w zabezpieczeniach ChatGPT. Tworzył "makabryczne" obrazy
BIZNES
W jakim stanie są polskie schrony? "Zapuszczone, brudne, zagrzybione"
Schrony? 40 procent nawet nie da się wyremontować
Bartosz Żurawicz
imageTitle
Turniejowa trójka za mocna. Zieliński ograny
Najnowsze
Jeremy Clarkson
Wstydliwy rak prostaty. Co zwiększa ryzyko zachorowania?
Anna Bielecka
Burza
Nie tylko upał. Nadchodzą gwałtowne burze
METEO
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Tusk: nie spodziewałem się aż tak szybkiej reakcji
Polska
Warszawski Szpital Południowy
Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
WARSZAWA
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz zatrzymany w Berlinie. "Spotyka ich to, co sami postulują"
Monika Winiarska
Żołnierze w hełmach kompozytowych wz. 2005
Nie tylko myśliwce. O sile armii decyduje też biologia
Zdrowie
Donald Tusk
FAŁSZTusk: "mamy rekordową ilość szpitali". No to policzyliśmy
Zuzanna Karczewska
Aplikacja na smartfony dla osób na kwarantannie - jak działa?
Debiut Androida 17. Co nowego w aktualizacji Google?
BIZNES
imageTitle
Lijewski nagrodzony za mistrzostwo. Legenda z nowym kontraktem
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica