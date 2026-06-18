Polska Pol'and'Rock Festival 2026. Kto wystąpi na festiwalu Maciej Wacławik |

Śluby na Pol'and'Rock Festival Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych we wtorek Owsiak zapowiedział, że od pierwszego dnia tegorocznej edycji festiwalu jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. - Po raz dwudziesty będziemy razem ze sobą i będziemy razem z gośćmi, których zapraszamy co roku na przepiękne dyskusje, przepiękne rozmowy - mówi Jerzy Owsiak w nagraniu.

Goście Akademii Sztuk Przepięknych

Szef Fundacji WOŚP ogłosił, że podczas tegorocznej edycji na ASP wystąpi podróżniczka i dziennikarka Marzena Figiel-Strzała, aktor Marian Dziędziel, aktorka Agata Kulesza, bokserka Julia Szeremeta, dziennikarz Bartek Dajnowski, reżyser Juliusz Machulski, aktorka Zofia Zborowska-Wrona, były siatkarz Andrzej Wrona oraz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Gościem ASP będzie również reporter TVN24 i prowadzący program #BezKitu Radomir Wit.

Owsiak w nowym nagraniu przypomniał wystąpienie na ASP Bogusława Stanisławskiego (1930-2019). Działacz społeczny, jeden z założycieli Amnesty International Polska mówił wtedy: - Warto się angażować. Warto nie być obojętnym. Warto się angażować wtedy, kiedy zagrożone są wartości.

Pol'and'Rock Festival - kto zagra

Pol'and'Rock Festival w tym roku po raz kolejny odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Potrwa trzy dni: od 30 lipca do 1 sierpnia. Poza spotkaniami i warsztatami uczestnicy jak co roku będą mogli liczyć na solidną dawkę muzyki.

Na małej scenie wystąpią w tym roku m.in.: Ewelina Flinta, Daria ze Śląska, Kobranocka, WaluśKraksaKryzys, Paulina Przybysz, jucho, Varius Manx, Kasia Lins, Trackstone, Meteor Airlines, Łzy i Trupa Trupa. Na dużej scenie zagrają zespoły Wednesday 13, Orbit Culture, SPIDERGAWD, The Lottery Winners, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Bum Bum Orkestar & Friends.