Podręcznik do HiT dopuszczony do użytku w szkołach

Z dokumentów opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że podręcznik do przedmiotu Historia i Teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego, przygotowywany w Wydawnictwie Biały Kruk, został dopuszczony do użytku w szkołach.

podreczniki.men.gov.pl

HiT zastąpi WoS

- To jest typowa publicystyka. To jest prezentowanie prywatnych poglądów autora. To nie jest podręcznik. Mi się to oczywiście nie podoba - komentowała na antenie TVN24 Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka i blogerka znana jako "Babka od histy". Wyraziła też nadzieję, że nauczycielki oraz nauczyciele nie wybiorą tego podręcznika. - To jest kobyła, która zamęczy dzieciaki - stwierdziła.