Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Podpalacz z Żoliborza". Tusk o Kaczyńskim

Untitled-1
Zatrzymany za "próbę podpalenia budynku"
Źródło: TVN24
Cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na "Podpalacza z Żoliborza", Jarosława Kaczyńskiego - powiedział premier Donald Tusk na nagraniu, opublikowanym w poniedziałek. Nawiązał do słów Roberta Bąkiewicza i próby podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk opublikował w poniedziałek wieczorem w serwisie X nagranie z podpisem "Podpalacz z Żoliborza".

- Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: "to dzielny i mądry człowiek" - powiedział premier na nagraniu. Po chwili pojawił się fragment wypowiedzi Roberta Bąkiewicza, prezesa nacjonalistycznego Stowarzyszenia Roty Niepodległości z manifestacji PiS-u, która odbyła się 11 października. Bąkiewicz mówił wtedy między innymi o "wyrywaniu chwastów z polskiej ziemi" i "rzucaniu napalmu, żeby nigdy nie odrosły".

- I kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa. Krzysztof B. już siedzi. Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne - dodał Tusk. - A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na 'Podpalacza z Żoliborza', Jarosława Kaczyńskiego - ocenił premier na nagraniu. 

Do próby podpalenia siedziby PO Tusk odniósł się też w poniedziałek rano.

"W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły" - napisał szef rządu we wpisie na X.

Tusk o próbie podpalenia i groźbach śmierci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o próbie podpalenia i groźbach śmierci

Zatrzymanie w związku z próbą podpalenia

Policja zatrzymała w poniedziałek 44-letniego mężczyznę, którego podejrzewa o próbę podpalenia biura Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

Do próby podpalenia doszło w piątek po godzinie 15 przed kamienicą przy ulicy Wiejskiej 12A. Mieszczą się tam między innymi siedziba Platformy Obywatelskiej i kawiarnia Czytelnik. Budynek ten znajduje się blisko Sejmu, w centrum stolicy.

Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka

WARSZAWA

Zatrzymany w sprawie próby podpalenia Krzysztof B. był skazany za groźby wobec premiera Donalda Tuska - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek.

30 czerwca prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko B. – Dotyczył on m.in. tego, że w maju w Platerowie za pośrednictwem portalu X kierował on groźby pozbawienia życia wobec premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione – podała prok. Gołąbek.

22 września sąd uznał Krzysztofa B. za winnego i wymierzył mu karę 3 tys. zł grzywny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskPlatforma ObywatelskaJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
WARSZAWA
46-latek zagryziony przez psy
Zmarł zagryziony przez psy. "Leżał dwie godziny, ubrania miał rozerwane"
Lubuskie
20 1800 dns cl-0016
"Liderów, wizjonerów potrzebujemy, jak nigdy dotąd"
BIZNES
imageTitle
Prowokacja się udała. Furiat z NHL słono zapłaci
Najnowsze
Robert De Niro nawołuje do sprzeciwu wobec Trumpa
De Niro wzywa do "większego oporu". "To jedyne, co politycy rozumieją"
Kultura i styl
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
"Nowy system". To pierwszy taki statek, który zawinął do polskiego portu
BIZNES
Zderzenie na Broniewskiego
Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu
WARSZAWA
Rezerwat Skalny Ślichowice w Kielcach
Spadła ze skał do wody. 32-latka nie żyje
Kielce
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
METEO
imageTitle
Brudne zagranie przed wyścigiem. Próbowali zaszkodzić rywalom, narazili się na kłopoty
EUROSPORT
Jan Grabowski
"Produkujemy sprzęt szybciej". Efekt wojny w Ukrainie
BIZNES
Donald Trump
Trump: Ukraina mogłaby wygrać, ale...
Świat
Bronislaw Komorowski i Lech Walesa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls.
Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu
BIZNES
Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik
Trzeci prokurator sprawdza Kamińskiego i Wąsika. Śledztwo przedłużone
Maciej Duda, Łukasz Ruciński
Prezydent "podpisał ustawę", "wprowadza 1000+na drugie dziecko"? Co podpisał Nawrocki
FAŁSZPrezydent "podpisał ustawę", "wprowadził 1000 plus"? Co podpisał Nawrocki
Michał Istel
Jemen. Rebelianci Huti w mieście Sana, 17.10.2025 r.
Nalot na budynek ONZ, bojówkarze uwięzili 20 pracowników
Świat
Libańscy żołnierze
"Jeżeli Bejrut będzie się nadal wahał". Człowiek Trumpa ostrzega
Świat
Wypadek w Rembertowie
Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem
WARSZAWA
2025-10-19-1226-RTLGE-886770_MemorialFabian_01_EN_14150019A-0001
Ciało ośmiolatka kilkanaście kilometrów od domu. "Ogromny szok"
Świat
Szpital Charité w Berlinie
Dom publiczny przekazał ogromną darowiznę klinice dziecięcej
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Znaleźli ciało mężczyzny pogryzione przez zwierzęta
Łódź
Park, noc, jesień, latarnia
Tu trzeba uważać na silny wiatr
METEO
Wypadek w trakcie pracy w Knurowie
Śmigłowiec lądował na terenie przedszkola. Mężczyzna zasłabł w trakcie pracy
Katowice
Pomnik Władysława Bartoszewskiego na Woli
"Był kompasem, autorytetem". Odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego
WARSZAWA
Luwr po napadzie
Izraelska firma twierdzi, że "Luwr zwrócił się do nich o pomoc". Muzeum zaprzecza
Świat
shutterstock_1529947826
Zablokują wypożyczanie hulajnóg. Władze zdecydowały
BIZNES
Jannu East zdobyty
"Nasze oczy rozbłysły". Zdobyli dziewiczy szczyt
EUROSPORT
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sąd odmówił ekstradycji do Niemiec. Żurek: nie będzie odwołania
Polska
Papież Leon XIV
"Znacząca rozmowa" z papieżem, o którą "ofiary długo zabiegały"
Świat
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica