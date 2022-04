Nieocenzurowane zdjęcia w raporcie Macierewicza. "Nie sądzę, by był to przypadek", "bez empatii, bez uczuć"

W opublikowanym w poniedziałek raporcie podkomisji smoleńskiej znalazły się nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy. - Antoni Macierewicz ponosi za to odpowiedzialność i powinien podać się do dymisji - powiedział senator Krzysztof Brejza (KO). Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus Macierewicz "jest osobą bez empatii, bez uczuć, jest hieną cmentarną".

W poniedziałek odbyła się konferencja podkomisji smoleńskiej, na której Antoni Macierewicz przedstawił kolejny raport dotyczący katastrofy smoleńskiej. W raporcie podtrzymano tezy o wybuchu w samolocie i eksplozji przed rozbiciem się maszyny o ziemię.

W opublikowanym przez podkomisję dokumencie pojawiły się nieocenzurowane zdjęcia. Przedstawiały ciała niektórych ofiar katastrofy smoleńskiej - między innymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Macierewicz we wtorek wieczorem przeprosił w oświadczeniu za ten "niedopuszczalny błąd". Minister obrony narodowej polecił Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zbadanie tej sprawy.

Brejza: Macierewicz powinien podać się do dymisji

Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, ocenił w rozmowie z reporterką TVN24, że przeprosiny Macierewicza "nie kończą sprawy". - Antoni Macierewicz powinien przede wszystkim podać się do dymisji. Nie było w historii Polski takiej sytuacji, by ktoś publikował zdjęcia ofiar, zdjęcia najbardziej intymne, zdjęcia obdartych, zmasakrowanych zwłok, w tym zwłok prezydenta. To on ponosi za to odpowiedzialność - podkreślał.

- Nie sądzę, by był to przypadek - dodał Brejza. Jego zdaniem "to jest wynik dwóch rzeczy". - Po pierwsze pracy amatorów w tej komisji, gromady ludzi, którzy z badaniem katastrof lotniczych nie mieli nic wspólnego, a po drugie jest to wynik takiego bardzo bezwzględnego podejścia, niemal bolszewickiego, że cel uświęca wszystko, Cel, czyli propagandowy uzysk, rozbudzenie emocji części elektoratu PiS. Dla tego celu opublikowano te zdjęcia, nie patrząc na pamięć o ofiarach, na odczucia rodzin tych ofiar, na ból, na ich prawo do spokoju - wyliczał senator.

Brejza: Macierewicz powinien przede wszystkim podać się do dymisji TVN24

Scheuring-Wielgus o Macierewiczu: to hiena cmentarna

Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy, mówiła, że "odpowiedzialnym za niby-raport jest pan Macierewicz, który też grzebał w grobach osób zmarłych - te słynne ekshumacje - by udowodnić kolejną ze swoich idiotycznych tez". - To pan Macierewicz doprowadził do tego, że zdjęcia ofiar, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pojawiły się na widoku publicznym - stwierdziła.

W jej ocenie "Macierewicz jest osobą bez empatii, bez uczuć, jest hieną cmentarną". - To nie jest przypadek, że to (zdjęcia - red.) się pojawiły. Przecież zastanawiamy się nad tym, co publikujemy. Macierewicz doskonale zdawał sobie z tego sprawę. To jest osoba, która chce czerpać zysk z katastrofy smoleńskiej - powiedziała posłanka.

Scheuring-Wielgus o Macierewiczu: osoba bez empatii, bez uczuć., hiena cmentarna TVN24

Fogiel: oczywisty błąd Macierewicza

W "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, przyznał, że opublikowanie nieocenzurowanych zdjęć to "oczywisty błąd" Macierewicza. - W oświadczeniu przyznał, że nie powinno to mieć miejsca. To chyba jasne - dodał.

Fogiel o nieocenzurowanych zdjęciach w raporcie Macierewicza: oczywisty błąd TVN24

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24