Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w podkomisji smoleńskiej

Prokuratura poinformowała o wszczęciu dwóch śledztw w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu byłej Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w Smoleńsku.

Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie nadzoruje dwa śledztwa w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu byłej Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w Smoleńsku – poinformowała we wtorek prokuratura.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków

Drugie śledztwo wszczęto zaś w sprawie przekroczenia uprawnień przez członków podkomisji poprzez zniszczenie samolotu TU-154M nr 102 stanowiącego mienie znacznej wartości. Wskutek prowadzonych na nim prac został on uszkodzony w sposób wykluczający przywrócenie mu właściwości lotnych.

Prokuratura przekazała, że w ramach tych postępowań zwrócono się do podległych Ministerstwu Obrony Narodowej instytucji celem udostępnienia dokumentacji niezbędnej dla oceny karnoprawnej. Planowane są również procesowe oględziny samolotu TU-154M nr 102 zniszczonego działaniami byłej podkomisji.

Zapowiedź wniosków do prokuratury

W kwietniu wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział skierowanie wniosków do prokuratury wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka i wobec byłego szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Według Tomczyka Błaszczak był informowany, że w podkomisji "dzieje się źle, a mimo to nie podjął żadnych kroków, żeby temu przeciwdziałać". Wiceszef MON oświadczył, że muszą ponieść odpowiedzialność ludzie, którzy "niszczyli dowody" w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej i którzy niszczyli będący w Polsce samolot TU-154M o numerze bocznym 102. Samolot TU-154M o numerze 101 rozbił się 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

W lutym tego roku wiceszef MON Cezary Tomczyk mówił w Sejmie, że podkomisja smoleńska doprowadziła do zniszczenia i zagubienia 23 części Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 r. Wiceminister przekazał, że MON wniesie o pociągnięcie do odpowiedzialności osób za to odpowiedzialnych.