Redakcja poleca:

Od uzdrawiania salcesonem do zarzutów o pranie pieniędzy. Kim jest ksiądz Michał Olszewski?

Ksiądz Michał Olszewski, 2013 rok
Ksiądz Michał Olszewski, 2013 rok
Uzdrowiciel, egzorcysta, sprytny biznesmen, celebryta, męczennik. Ksiądz Michał Olszewski, którego proces właśnie się rozpoczyna, ma wiele twarzy. Sprawdziliśmy, jak wyglądała droga duchownego od górala-mistrza taekwondo do biznesmena oskarżonego o pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.Artykuł dostępny w subskrypcji

W środę 21 stycznia przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczyna się głośny proces dotyczący afery w Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych zasiądzie sześć osób - byli urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz Michał Olszewski, szef Fundacji Profeto, która w ustawionym konkursie dostała z resortu ponad 66 milionów złotych na budowę imponującego centrum pomocy dla ofiar przestępstw w warszawskim Wilanowie, a miała dostać niemal 100 milionów.

Kim jest główny bohater tej afery?

Uzdrowiciel z gór

"Do podsądeckiej Niskowej przyjeżdża jutro ksiądz Michał Olszewski, sercanin, egzorcysta, znany też z charyzmatu uzdrawiania. Na prowadzone przez niego nabożeństwa o uzdrowienie i uwolnienie od złych duchów przybywają do parafii św. Stanisława Kostki tłumy wiernych z najdalszych zakątków Małopolski (…) Podczas jego nabożeństw dzieją się nierzadko niezwykłe rzeczy - jedni spontanicznie zaczynają śpiewać, inni śmiać się, płakać" - pisała w 2012 roku "Gazeta Krakowska".

Chociaż dopiero od trzech lat był księdzem, a od roku egzorcystą, 30-letni Olszewski miał zadatki na duchownego-celebrytę. Nie stronił od mediów, ze szczegółami opisywał mrożące krew w żyłach historie wypędzania demonów. W międzyczasie pisał książki (jest autorem ponad dwudziestu), prowadził bloga, a potem rekolekcje na YouTube.

"Bardzo lubię głosić Słowo Boże. Wierzę, że teraz jest taki czas, że Jezus jest blisko. Trzeba więc głosić Ewangelię bez opamiętania!" - mówił jako świeżo upieczony kapłan w jednej z gazet. Ale niewiele brakowało, żeby księdzem w ogóle nie został.

